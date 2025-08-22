Margot Robbie se sincera sobre la maternidad tras dar a luz a su primer hijo: “Es lo mejor”

Robbie habló por primera vez sobre cómo ha vivido la experiencia de convertirse en madre. La actriz australiana de 35 años dio a luz a su primer hijo en octubre de 2024.

Margot Robbie compartió sus primeras impresiones sobre la maternidad, a casi un año de haber dado a luz a su primer hijo junto a su esposo Tom Ackerley.

La actriz australiana de 35 años describió la experiencia de ser madre como “lo mejor” en una reciente entrevista con Entertainment Tonight.

“Es gracioso, si intentas explicarlo a alguien que ya tiene hijos, no hace falta porque lo entienden. Y si no, probablemente resulte aburrido escucharlo. Así que simplemente dices: ‘Es lo mejor’”, señaló al medio estadounidense.

Robbie se casó con Ackerley en 2016, y ambos dieron la bienvenida a su primogénito en octubre de 2024.

Hasta ahora, la pareja ha mantenido en reserva tanto el nombre como la fecha exacta de nacimiento del niño.

En 2016, la estrella de Barbie y The Wolf of Wall Street habló abiertamente sobre su deseo de tener una familia numerosa.

“Quiero tener muchos hijos (…). Bueno, quizá no tantos. Crecí en una familia de cuatro hermanos, así que me parece un buen número. Ya veremos qué pasa; no será pronto. Sé que, una vez que tenga hijos, serán mi prioridad, así que quiero formar una familia más adelante”, dijo en aquel entonces a The Daily Telegraph.

Durante la promoción de la nueva película que coprotagoniza junto a Colin Farrell, A Big Bold Beautiful Journey (a estrenarse el 19 de septiembre en Estados Unidos), la actriz comentó además que este ha sido el periodo más largo que ha pasado lejos de un set, tras el éxito de Barbie en 2023.

“Pensé que sería más aterrador volver al rodaje después de tanto tiempo, pero no lo fue. Desde el primer día todo resultó cómodo”, dijo en Vanity Fair.