Manuel García despide a Julio Zegers con poema: “Inspiración para los humildes, humildad para los poderosos”

El músico nacional destacó el legado artístico y humano de Julio Zegers, figura clave del canto nuevo y doble ganador de Viña del Mar, a quien recordó con un emotivo poema tras confirmarse su fallecimiento a los 81 años.

Durante la tarde de este domingo se confirmó el fallecimiento del cantautor chileno Julio Zegers, a los 81 años, noticia que generó múltiples reacciones en el mundo cultural y musical del país. Una de ellas fue la del músico nacional Manuel García, quien dedicó sentidas palabras de despedida al artista, a quien definió como una “inspiración”.

Zegers fue una figura clave del movimiento del canto nuevo, con una trayectoria marcada por su aporte autoral y por hitos históricos en la música chilena. Entre ellos, destaca haber sido doble ganador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en 1970 y 1973, convirtiéndose en el único solista en la historia del certamen en obtener dos veces el primer premio. Además, en 2022 fue distinguido como Figura Fundamental de la Música Chilena por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

Tras confirmarse su deceso, Manuel García utilizó su cuenta personal en X para rendirle homenaje a través de un poema.

“Quiero despedir a Julio Zegers con barquitos de papel navegando por los ríos de Chile. Mientras caballitos de nubes galopan sobre los cerros, avanzan hacia la luna resplandeciente. Quiero decirle adiós con un pañuelito blanco dibujando flores en el viento”, escribió.

En su mensaje, el cantautor profundizó en la huella humana y artística de Zegers.

“Quiero agradecerle con telepatía poética cada gesto, cada verso, cada silencio sabio, cada espacio-tiempo: inspiración para los humildes, humildad para los poderosos. Cuántas lucecitas de amor quedaron encendidas para siempre por donde Julio Zegers fue hilando con su paso un andar de oro. Brillo de la luz de sus pupilas que sonreían con afable gesto de sabio de su pueblo”, agregó.

El homenaje cerró con una imagen cargada de simbolismo y afecto. “Solo era un hombre, pero resplandecía como el trigo en los campos al atardecer, su cabellera de apóstol trovadoresco, cuando nos cantaba en torno al antiguo fuego del corazón. ¡Y aún nos canta!”, concluyó García.