Luto en la música: Reportan muerte de Álvaro Peña, leyenda del punk chileno, a los 82 años

Por CNN Chile

09.01.2026 / 09:53

El destacado músico, conocido por su composición iconoclasta, heterodoxa y cruda, falleció en Alemania.

El mundo de la música está de luto, esto luego de que en las últimas horas se informara la muerte de Álvaro Peña Rojas, leyenda del punk chileno, a los 82 años.

La noticia fue dada a conocer por René Cevasco, periodista cercano a Peña. “Con el dolor de mi alma debo comunicarles que nuestro Álvaro Peña falleció anoche en Alemania”, señaló.

Chile ha perdido a uno de sus músicos más grandes e incomprendidos de la segunda mitad del siglo XX. Ya llegará tu tiempo, Álvaro de Valparaíso”, agregó en una publicación.

 

Nacido en Valparaíso en diciembre de 1943, Peña desarrolló una carrera musical desde comienzos de los 60′, con una carrera en la que pasó desde rock and roll y el bebop hasta punk y música experimental.

Conocido como el primer punk de Chile, el golpe de Estado de 1973 lo encontró en Londres, donde decidió acogerse como refugiado. Finalmente, se quedó en Europa, viviendo la mayor parte en Alemania.

“Desde entonces largó una vida europea que suele destacarse por su tiempo de coincidencia con Joe Strummer, con quien compartió casa okupa y banda (The 101ers) antes de que el turco-británico comenzara a forjar una leyenda junto a The Clash”, destaca el sitio Música Popular.

