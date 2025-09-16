Luto en Hollywood: Murió el actor Robert Redford a los 89 años

El ganador del Oscar fue un activista y ambientalista dedicado.

(CNN) — Robert Redford, el actor y director ganador del Oscar que renunció a su estatus de actor principal de Hollywood para defender causas que le apasionaban, falleció a los 89 años, según su publicista Cindi Berger, presidenta y directora ejecutiva de Rogers and Cowan PMK.

Redford murió este martes 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos. Lo extrañaremos muchísimo —declaró Berger a CNN—. La familia solicitó privacidad.

Conocido por sus papeles protagónicos en Butch Cassidy and the Sundance Kid y All the President’s Men, Redford también dirigió películas premiadas como Ordinary People y A River Runs Through It.

Su pasión por el arte cinematográfico lo llevó a crear el Instituto Sundance, una organización sin fines de lucro que apoya el cine y el teatro independientes y es conocido por su Festival de Cine de Sundance anual.

Redford también fue un ambientalista dedicado: se mudó a las montañas de Utah en 1961 y lideró los esfuerzos para preservar el paisaje natural del estado y el oeste americano.

Redford actuó hasta bien entrada su vejez, reuniéndose con Jane Fonda en la película de Netflix de 2017, Our Souls at Night. Al año siguiente, protagonizó The Old Man & the Gun a los 82 años, una película que, según él, sería su última, aunque afirmó que no consideraría retirarse.

“Para mí, jubilarse significa dejar algo o renunciar a algo”, declaró a CBS Sunday Morning en 2018. “Tenemos esta vida que vivir, ¿por qué no vivirla al máximo y durante todo el tiempo que podamos?”.

En octubre de 2020, Redford expresó su preocupación por la falta de atención al cambio climático en medio de los devastadores incendios forestales en el oeste de Estados Unidos, en un artículo de opinión que escribió para CNN.

Ese mismo mes, el hijo de Redford, de 58 años, murió de cáncer.

David James Redford, el tercero de cuatro hijos de Robert Redford y su exesposa Lola Van Wagenen, siguió los pasos de su padre como activista, cineasta y filántropo.

Una juventud inquieta

Nacido en Santa Mónica, California, cerca de Los Ángeles, en 1936, el padre de Redford trabajó muchas horas como lechero y contador, y luego trasladó a la familia a una casa más grande en la cercana Van Nuys.

“No lo vi mucho”, recordó Redford sobre su padre, en “Inside the Actor’s Studio” en 2005.

Como su familia no podía pagar una niñera, Redford pasaba horas en la sección infantil de la biblioteca local, donde se fascinó con los libros sobre mitología griega y romana.

Sin embargo, Redford no era precisamente un estudiante modelo. “No tenía paciencia… no me inspiraba”, relató. “Me interesaba más experimentar y aventurarme más allá de los parámetros en los que crecí”.

Atraído por las artes y los deportes, y por una vida fuera de la extensa Los Ángeles, Redford obtuvo una beca para jugar béisbol en la Universidad de Colorado en Boulder en 1955. Ese mismo año, murió su madre. “Era muy joven, no tenía ni 40 años”, señaló.

Redford dijo que su madre “siempre apoyó mucho (mi carrera)”, más que su padre.

“Mi padre creció durante la Depresión y tenía miedo de arriesgarse… así que quería que yo siguiera el camino recto y angosto, algo que no estaba destinado a seguir”, afirmó. “Mi madre, hiciera lo que hiciera, siempre me perdonaba y me apoyaba, y sentía que podía lograr cualquier cosa”.

“Cuando me fui a Colorado y ella murió, me di cuenta de que nunca tuve la oportunidad de agradecerle”.

Pronto se dio a la bebida, perdió su beca y finalmente le pidieron que abandonara la universidad. Trabajó como peón para la Standard Oil Company y ahorró sus ganancias para continuar sus estudios de arte en Europa.

“Vivía al día, pero no me importaba”, comentó Redford sobre su estancia en Europa. “Quería esa aventura. Quería la experiencia de ver cómo eran otras culturas”.

Nace una estrella

Cuando regresó a los EE. UU., Redford comenzó a estudiar teatro en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas de la ciudad de Nueva York.

Tímido y reservado, Redford dijo que no encajaba con los demás estudiantes de teatro, quienes ansiaban demostrar sus habilidades actorales. Tras una actuación frente a su clase con un compañero que terminó en frustración y desastre, Redford comentó que su profesor lo apartó y lo animó a seguir con la actuación.

En 1959, Redford se graduó de la academia y consiguió su primer papel como actor en un episodio de “Perry Mason”. A partir de ahí, su carrera actoral fue “cuesta arriba”, según él.

Su gran oportunidad como actor llegó en 1963, cuando protagonizó “Descalzo en el parque” de Neil Simon en Broadway, un papel que más tarde repetiría en la pantalla grande con Jane Fonda.

Por aquella época, Redford se casó con Lola Van Wagenen y formó una familia. Su primer hijo, Scott, falleció a causa del síndrome de muerte súbita del lactante a los pocos meses de nacer en 1959. Shauna nació en 1960, David en 1962 y Amy en 1970.

Cuando su carrera como actor estaba despegando, Redford y su familia se mudaron a Utah en 1961, donde compró dos acres de tierra por solo $500 y construyó una cabaña él mismo.

“Descubrí lo importante que era la naturaleza en mi vida y quería estar donde la naturaleza era extrema y donde pensaba que tal vez podría ser eterna”, dijo a CNN.

Redford se hizo un nombre como protagonista en 1969, cuando protagonizó junto a Paul Newman, ya una gran estrella, Butch Cassidy and the Sundance Kid. El western sobre un par de forajidos ganó cuatro premios Óscar.

Redford reconoció que “siempre estará en deuda” con Newman, a quien atribuyó haberle ayudado a conseguir el papel. Los dos actores tuvieron una gran química en pantalla, se hicieron amigos para toda la vida y se reencontraron en “El Golpe” en 1973, película que ganó el Óscar a la mejor película.

Un protagonista reacio

Redford protagonizó una serie de películas exitosas a lo largo de la década de 1970: Jeremiah Johnson; Tal como éramos, coprotagonizada por Barbra Streisand; El gran Gatsby; y con Dustin Hoffman en Todos los hombres del presidente de 1976, sobre el escándalo Watergate.

Al asociarse con el director Sydney Pollack en Jeremiah Johnson, Redford luchó con el estudio para lograr que la película se hiciera como él quería, un precursor de su carrera como director y su apoyo al cine independiente.

“Fue una batalla desde el principio”, declaró Redford a Inside The Actor’s Studio. “El estudio me dijo: ‘Tienes 4 millones de dólares, guárdalos en el banco de Salt Lake City, puedes rodar donde quieras, pero nada más. Si te pasas, te lo quitan de encima’”.

Con diálogos sencillos y paisajes impresionantes, la película cuenta la historia de un veterano de la guerra de México que abandonó el campo de batalla para sobrevivir como trampero en el Oeste americano.

Se estrenó más de tres años después de su realización porque, según Redford, el jefe de ventas del estudio pensó que la película era “tan inusual” que no encontraría público.

Jeremiah Johnson recaudó casi 45 millones de dólares. No fue la única vez que la pasión de Redford por el cine lo enfrentó a los estudios que financiaron su trabajo.

“Lo triste con lo que tienes que lidiar, como cineasta, es con las opiniones preconcebidas sobre lo que funciona y lo que no”, dijo Redford. “Las películas de deportes no funcionan, las películas políticas no funcionan, las películas sobre la prensa no funcionan, así que he hecho tres”.

Redford debutó como director en 1980 con Gente corriente, un drama sobre una familia infeliz de los suburbios que le valió el Óscar a la Mejor Película y otro a él como Mejor Director. Continuó protagonizando películas de éxito como El Natural en 1984, que exploró su pasión por el béisbol, y Una propuesta indecente en 1993, donde colaboró ​​con una Demi Moore mucho más joven.

Más tarde dirigió la película de 1993 A River Runs Through It, que ganó tres premios Oscar, Quiz Show de 1994 y The Horse Whisperer en 1998, en la que también protagonizó.

De atractivo rudo, Redford fue elegido a menudo para interpretar el papel protagonista romántico en películas como Memorias de África en 1985, pero no siempre se sintió cómodo con la etiqueta y temía ser encasillado.

“No me veía como me veían los demás y me sentía un poco atrapado porque no podía salirme del molde de… galán guapo”, expresó. “Era muy halagador, pero me sentía limitado… así que me llevó muchos años liberarme de eso”.