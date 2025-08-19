Lucybell hará presentación gratis en el Metro de Santiago: A qué hora y en qué estación ver el show

La presentación se enmarca en la celebración de Metro por su medio siglo de historia.

Como parte del ciclo “Música de estación”, con el que Metro de Santiago está celebrando sus 50 años de funcionamiento, la banda Lucybell ofrecerá un show este martes en la red subterránea.

El icónico grupo nacional, que cuenta con 34 años de historia y que hace un tiempo anunció un receso indefinido, llevará a cabo una presentación de carácter gratuito en la estación Quinta Normal en Línea 5, a partir de las 17:00 horas.

Desde la empresa comentaron que esta es una “invitación y una oportunidad para que los viajeros se detengan y conecten con la potencia de una de las bandas más influyentes de la escena musical chilena, conocidos por sus atmósferas envolventes y letras que invitan a la reflexión y a la energía del rock”.

“Su presentación gratuita es un regalo de Metro a la ciudad, reafirmando el compromiso de acercar la cultura y el arte a quienes día a día circulan por las estaciones, pasajeros, usuarios y vecinos, transformando cada viaje en una experiencia inolvidable y en esta oportunidad junto a Lucybell que ha sabido hipnotizar al público con su sonido distintivo y esencia durante tantos años”, dijeron.

Lucybell se encuentra realizando su gira de despedida, con un repaso del disco Peces. El próximo 9 de octubre se presentarán en el Movistar Arena.