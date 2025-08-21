Cultura david bisbal

Luciano Pereyra y David Bisbal presentan la balada “Te sigo amando”

Por CNN Chile

21.08.2025 / 13:36

{alt}

La idea de grabar esta canción surgió en 2024, cuando ambos coincidieron en Buenos Aires como invitados en sus respectivos conciertos. El videoclip, dirigido por el argentino Mariano Dawidson, se grabó en Miami durante la gira de Bisbal por Estados Unidos.

Luciano Pereyra y David Bisbal lanzaron “Te sigo amando”, una nueva colaboración que llega diez años después de su primer trabajo conjunto. El tema fue compuesto y producido entre Madrid y Miami junto a Tato Latorre.

La idea de grabar esta canción surgió en 2024, cuando ambos coincidieron en Buenos Aires como invitados en sus respectivos conciertos. El videoclip, dirigido por el argentino Mariano Dawidson, se grabó en Miami durante la gira de Bisbal por Estados Unidos.

“Te sigo amando” también da nombre a la gira internacional de Luciano Pereyra, que incluirá presentaciones en Argentina y Uruguay. En Chile se presentará el 27 de septiembre en el Movistar Arena.

Con más de 25 años de trayectoria, Pereyra ha editado 15 álbumes, realizado giras por América y Europa, y suma más de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Cultura “Lo decreté”: Fan chilena relata cómo Chayanne la invitó a bailar en su primer show en el Movistar Arena
Luciano Pereyra y David Bisbal presentan la balada “Te sigo amando”
Arturo Vidal reacciona a trágica jornada en Avellaneda: “El fútbol no puede seguir así”
Dramático video muestra cómo hinchas de Independiente exigen a fanáticos de la U pedir perdón mediante insultos y agresiones
Marcelo Díaz: "Hubo muy poca seguridad para todos los que estábamos en el estadio"
Tras renuncia de Marcel: Bancada UDI rechaza eventual designación de Javiera Martínez como ministra de Hacienda