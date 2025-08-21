Luciano Pereyra y David Bisbal presentan la balada “Te sigo amando”

La idea de grabar esta canción surgió en 2024, cuando ambos coincidieron en Buenos Aires como invitados en sus respectivos conciertos. El videoclip, dirigido por el argentino Mariano Dawidson, se grabó en Miami durante la gira de Bisbal por Estados Unidos.

Luciano Pereyra y David Bisbal lanzaron “Te sigo amando”, una nueva colaboración que llega diez años después de su primer trabajo conjunto. El tema fue compuesto y producido entre Madrid y Miami junto a Tato Latorre.

La idea de grabar esta canción surgió en 2024, cuando ambos coincidieron en Buenos Aires como invitados en sus respectivos conciertos. El videoclip, dirigido por el argentino Mariano Dawidson, se grabó en Miami durante la gira de Bisbal por Estados Unidos.

“Te sigo amando” también da nombre a la gira internacional de Luciano Pereyra, que incluirá presentaciones en Argentina y Uruguay. En Chile se presentará el 27 de septiembre en el Movistar Arena.

Con más de 25 años de trayectoria, Pereyra ha editado 15 álbumes, realizado giras por América y Europa, y suma más de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify.