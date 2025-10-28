Cultura latin grammy

La profesora chilena Luciana Ortega es reconocida por los Latin Grammy: ¿Quién es?

Por CNN Chile

28.10.2025 / 15:39

{alt}

"Comprendo que educar a través de la música no es solo enseñar sonidos, sino despertar conciencias, sanar heridas y sembrar identidad", expresó la docente.

La Academia Latina de la Grabación junto a la Fundación Cultural Latin Grammy anunciaron que Luciana Ortega, profesora del Instituto Santa María de San Carlos (Región de Ñuble) y ganadora del Global Teacher Prize Chile 2024 en la categoría Educación Musical, fue reconocida con el Premio al Educador de Música Latina.

Este importante reconocimiento premia por primera vez a educadores que “generan un impacto significativo al integrar la música latina en sus programas de enseñanza y en sus comunidades”.

¿Quién es Luciana Ortega?: La profesora chilena premiada por los Latin Grammy

La docente “ha revolucionado la educación musical a través del arpa, combinando géneros musicales doctos y populares, adaptando sus clases a las motivaciones de sus estudiantes”, destacó la organización.

Asimismo, en 2019 comenzó con “Ensamble Arpas de Ñuble”, su proyecto más destacado, en el cual “enseña a sus alumnos a practicar este instrumento y a conectarse con la música chilena. Esta agrupación ha alcanzado reconocimiento internacional, siendo parte de eventos como los Juegos Olímpicos ODESUR y el Festival Mundial del Arpa en México”.

Tras recibir la noticia, Ortega manifestó que “es el reflejo de una historia colectiva que hemos tejido con amor, constancia y sentido. Mi familia, mis estudiantes y la música han sido los pilares de una transformación que va mucho más allá de las aulas. Comprendo que educar a través de la música no es solo enseñar sonidos, sino despertar conciencias, sanar heridas y sembrar identidad. Este reconocimiento honra ese viaje: el de quienes creemos que el arte puede transformar la vida y reconciliar al ser con su tierra”.

La profesional viajará a Las Vegas (Estados Unidos) para recibir el galardón. Allí, podrá asistir a la presentación de los Premios Especiales, evento que se realizará durante la semana de la 26° entrega anual de los Latin Grammy.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Programas completos Seguirán las altas temperaturas en el país | CNN Tiempo
Decretan prisión preventiva e internación provisoria para cuatro imputados por el crimen de Krishna Aguilera
Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva en nueve comunas de La Araucanía por aviso de tormentas eléctricas
Huracán Melissa: Cocodrilos a la deriva agregan un peligro imprevisto en Jamaica
La primera dama francesa, Brigitte Macron, está sufriendo una profunda ansiedad tras rumores sobre su género, según su hija
La oposición ingresó formalmente la acusación constitucional en contra de Diego Pardow