La profesora chilena Luciana Ortega es reconocida por los Latin Grammy: ¿Quién es?

La Academia Latina de la Grabación junto a la Fundación Cultural Latin Grammy anunciaron que Luciana Ortega, profesora del Instituto Santa María de San Carlos (Región de Ñuble) y ganadora del Global Teacher Prize Chile 2024 en la categoría Educación Musical, fue reconocida con el Premio al Educador de Música Latina.

Este importante reconocimiento premia por primera vez a educadores que “generan un impacto significativo al integrar la música latina en sus programas de enseñanza y en sus comunidades”.

¿Quién es Luciana Ortega?: La profesora chilena premiada por los Latin Grammy

La docente “ha revolucionado la educación musical a través del arpa, combinando géneros musicales doctos y populares, adaptando sus clases a las motivaciones de sus estudiantes”, destacó la organización.

Asimismo, en 2019 comenzó con “Ensamble Arpas de Ñuble”, su proyecto más destacado, en el cual “enseña a sus alumnos a practicar este instrumento y a conectarse con la música chilena. Esta agrupación ha alcanzado reconocimiento internacional, siendo parte de eventos como los Juegos Olímpicos ODESUR y el Festival Mundial del Arpa en México”.

Tras recibir la noticia, Ortega manifestó que “es el reflejo de una historia colectiva que hemos tejido con amor, constancia y sentido. Mi familia, mis estudiantes y la música han sido los pilares de una transformación que va mucho más allá de las aulas. Comprendo que educar a través de la música no es solo enseñar sonidos, sino despertar conciencias, sanar heridas y sembrar identidad. Este reconocimiento honra ese viaje: el de quienes creemos que el arte puede transformar la vida y reconciliar al ser con su tierra”.

La profesional viajará a Las Vegas (Estados Unidos) para recibir el galardón. Allí, podrá asistir a la presentación de los Premios Especiales, evento que se realizará durante la semana de la 26° entrega anual de los Latin Grammy.