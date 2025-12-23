Los éxitos imperdibles de Navidad: Mariah Carey, Wham!, Luis Miguel, Elvis Presley y más

¿Cómo armar la mejor playlist navideña? Revisa la compilación de CNN Chile con una selección de éxitos clásicos para disfrutar esta Noche de Pascua.

(CNN en Español) – Muchos cristianos celebran la Navidad para conmemorar el nacimiento de Jesús; otros aprovechan estas fechas para reunirse con su familia, y hay quienes se inspiran en el espíritu navideño para crear canciones que han trascendido diversas generaciones.

Entre ellos destacan Elvis Presley, con Elvis’ Christmas Album (1957), y Luis Miguel, con Navidades (2006).

De hecho, este año ocurrió un importante hito musical: Last Christmas, de Wham!, destronó a All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, del número uno del Billboard Global 200.

Estos son algunos ejemplos, escogidos a partir de selecciones de CNN y Rolling Stone:

Elvis Presley, Martina McBride, Blue Christmas

Frank Sinatra, Jingle Bells

Brenda Lee, Rockin’ Around The Christmas Tree

Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You

Wham!, Last Christmas

Bobby Holmes, Jingle Bell Rock

Luis Miguel, Santa Claus llego a la ciudad

Justin Bieber, Mistletoe

Michael Bublé, Ave Maria

Ariana Grande, Santa Tell Me

Por Erick E. Beltran y Araceli Ledesma, CNN en Español.