Los Bunkers, Saiko y más: Los detalles del Rock Up, evento solidario tras los incendios en Ñuble y Biobío

Los fondos que recaude el evento irán directamente a las familias damnificadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

Fiel a su historia solidaria y también rockera, Concepción será la casa del Rock Up, jornada de música en vivo que busca servir de ayuda para quienes sufrieron los efectos de los incendios que afectaron las regiones del Ñuble y del Biobío.

El evento, organizado por Hogar de Cristo, TECHO Chile y Movidos por Chile, busca reunir fondos que vayan directamente en ayuda de quienes vivieron la peor parte del siniestro. Por ello, la entrada tendrá un precio desde los $20 mil, pero dejando abierta la puerta a quienes puedan aportar más, ya que estos montos irán directamente a las y los afectados.

Este contará con la participación de Los Bunkers, Saiko, Larrea Trip y DJ Negro Pésimo, quienes al igual que los organizadores, no cobrarán honorarios de manera tal que todos los recursos que se reúnan vayan íntegramente a las familias afectadas.

Cuándo y dónde es el Rock Up

El festival Rock Up se realiza el viernes 13 de febrero desde las 16:00 en el Club Hípico de Concepción.

Las entradas están a la venta a través de Punto Ticket y cuentan con tres tipos de aporte solidario: $20 mil, $25 mil y $30 mil.