Los artistas que perdimos en 2025: Iconos de una generación irrepetible que definieron el siglo XX

El año pasado marcó una de las mayores sangrías en la historia de la música contemporánea, con el fallecimiento de decenas de artistas fundamentales cuyas carreras abarcaron desde el folk y el soul hasta el punk y el metal, dejando un legado imposible de cuantificar.

El 2025 será recordado como un año excepcionalmente trágico para la cultura musical global, con la pérdida de una generación irrepetible de iconos que moldearon el sonido del siglo XX. Desde pilares del soul y el rock sinfónico hasta pioneros del punk y el metal, las muertes de figuras como Sly Stone, Brian Wilson y D’Angelo marcaron el fin de varias eras. La lista es extensa y dolorosa: el año se cobró la vida de leyendas en prácticamente todos los géneros, dejando un vacío profundo en el panorama cultural.

El adiós a arquitectos de movimientos enteros

Entre las pérdidas más sentidas estuvieron los arquitectos de géneros enteros. Sly Stone, líder de Sly & The Family Stone, falleció a los 82 años, dejando atrás un legado funk que revolucionó la música negra y allanó el camino para el hip-hop y el neo-soul. Poco después, la música pop lloró a Brian Wilson, genio creativo de The Beach Boys, cuyo trabajo en ‘Pet Sounds’ elevó la producción discográfica a un arte y compitió directamente con The Beatles. En el soul contemporáneo, la muerte por cáncer de páncreas de D’Angelo a los 51 años conmocionó al mundo, truncando prematuramente la carrera de uno de los artistas más innovadores e influyentes de su generación.

Según reportó NME, el año también vio partir a titanes del rock como Ozzy Osbourne (76 años), cuya voz definió el heavy metal con Black Sabbath y como solista; Rick Davies (81 años), cofundador de Supertramp; y Ace Frehley (74 años), guitarrista original de KISS. En el jazz, se perdieron al baterista Jack DeJohnette (83 años), colaborador clave de Miles Davis, y al vibrafonista Roy Ayers (84 años), ícono del jazz-funk.

Pérdidas prematuras y un legado eterno

La tragedia también llegó de forma abrupta para artistas más jóvenes. Brent Hinds (51 años), guitarrista y vocalista de Mastodon, murió tras un accidente de tráfico en agosto. El mundo del metal y el rock alternativo también lloró a Mani (63 años), bajista seminal de The Stone Roses, y a Sam Rivers (48 años), cofundador de Limp Bizkit. Otras pérdidas notables incluyen a la voz del neo-soul Angie Stone (63 años), al pionero del punk David Johansen de New York Dolls (75 años), y al ícono del reggae Jimmy Cliff (81 años).

La lista de despedidas es larga:

Marianne Faithfull (78 años), ícono del rock y actriz.

Roberta Flack (88 años), cantante de soul ganadora de Grammys.

Connie Francis (87 años), estrella del pop de los años 50 y 60.

Peter Yarrow (86 años), del trío folk Peter, Paul and Mary.

Mike Ratledge (81 años), tecladista de Soft Machine.

Lalo Schifrin (93 años), legendario compositor de bandas sonoras.

Más que una simple lista de obituarios, estas muertes representan la desaparición de un caudal de creatividad, innovación y cultura popular. Su música, que abarca décadas y géneros, sigue sonando con fuerza, un testimonio eterno de su talento y su impacto indeleble en millones de personas en todo el mundo. El 2025 cierra un capítulo, pero el legado de estos gigantes resonará por siempre.