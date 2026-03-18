Lollapalooza Chile anuncia la fecha de venta de entradas Early Bird: Este es el número de boletos disponibles y su valor
Por CNN Chile
18.03.2026 / 13:14
El festival celebrará su décimo quinto aniversario los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Parque O’Higgins, marcando un hito para este encuentro, que eligió Chile como su primera sede fuera de Chicago.
Lollapalooza Chile celebra 15 años y ya se prepara para su versión 2027. Tras cerrar tres días llenos de música en el Parque O’Higgins, Lotus, la productora a cargo del evento ya anunció cuándo comenzará la venta de entradas para el próximo año.
El festival celebrará su décimo quinto aniversario los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Parque O’Higgins, marcando un hito para este encuentro, que eligió Chile como su primera sede fuera de Chicago.
La venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027 comenzará el 31 de marzo a las 12:00 horas en Ticketmaster.cl, iniciando con los codiciados tickets Early Bird y siguiendo con las etapas de Preventa 1 para los Pases de 3 Días General, Lounge y Platinum.
Para esta edición aniversario, los presentadores oficiales ofrecerán beneficios especiales (válidos sobre el valor del ticket, sin cargo por servicio, hasta agotar stock):
-
Cenco Malls: Dispondrá de 15.000 descuentos del 20% distribuidos entre todos los tipos de pases desde Preventa 1. Para acceder, los usuarios deben descargar su código en la App Mi Mall. (Máximo 4 entradas por código).
-
Banco de Chile: Dispondrá de 15.000 descuentos del 20% para clientes que paguen con tarjetas del Chile. El beneficio permite pagar en 3, 9 o 12 cuotas sin interés, y utilizar hasta un 25% de Dólares-Premio. (Máximo 4 entradas por cliente).