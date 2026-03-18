Lollapalooza Chile anuncia la fecha de venta de entradas Early Bird: Este es el número de boletos disponibles y su valor

El festival celebrará su décimo quinto aniversario los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Parque O’Higgins, marcando un hito para este encuentro, que eligió Chile como su primera sede fuera de Chicago.

Lollapalooza Chile celebra 15 años y ya se prepara para su versión 2027. Tras cerrar tres días llenos de música en el Parque O’Higgins, Lotus, la productora a cargo del evento ya anunció cuándo comenzará la venta de entradas para el próximo año.

El festival celebrará su décimo quinto aniversario los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Parque O’Higgins, marcando un hito para este encuentro, que eligió Chile como su primera sede fuera de Chicago.

La venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027 comenzará el 31 de marzo a las 12:00 horas en Ticketmaster.cl, iniciando con los codiciados tickets Early Bird y siguiendo con las etapas de Preventa 1 para los Pases de 3 Días General, Lounge y Platinum.

Para esta edición aniversario, los presentadores oficiales ofrecerán beneficios especiales (válidos sobre el valor del ticket, sin cargo por servicio, hasta agotar stock):