Lollapalooza Chile 2027 revela su line up: Travis Scott, Charli XCX y The Killers lideran el cartel

Lollapalooza Chile reveló este jueves el cartel de artistas que protagonizará su edición 2027, encabezado por Travis Scott, Charli XCX, The Killers y David Guetta.

El festival regresará al Parque O’Higgins los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027, en una edición que marcará su decimoquinta versión desde su llegada al país.

Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C., sombr y The Prodigy completan la primera línea del cartel anunciado por la organización.

La programación también incorpora a Cage The Elephant, Raye, Dominic Fike, Malcolm Todd, Geese, Slayyyter y Lola Young, entre otros nombres de la escena internacional.

¿Quiénes son los grandes nombres de Lollapalooza Chile 2027?

El anuncio marca el regreso de Travis Scott a Lollapalooza Chile, donde ya se presentó en 2018.

El rapero estadounidense llegará nuevamente a Santiago tras los últimos años de su carrera, marcados por el éxito de Utopia y sus posteriores giras internacionales.

Charli XCX, en tanto, volverá a presentarse en Chile después del fenómeno cultural y comercial que alcanzó con Brat. La cantante británica estuvo anteriormente en el país como parte de Primavera Sound Santiago 2022.

The Killers también tiene una extensa relación con el público chileno y con el propio festival. La banda liderada por Brandon Flowers fue parte de la primera edición de Lollapalooza Chile, realizada en 2011, y posteriormente regresó al evento.

David Guetta encabezará la representación de la música electrónica dentro de la primera línea del cartel.

La oferta de rock incluye además a Queens of the Stone Age, The Prodigy y Cage The Elephant, mientras Fontaines D.C. llegará con su propuesta de post-punk y rock alternativo.

Otro de los regresos destacados será el de The Neighbourhood, banda estadounidense que retomó su actividad después de una pausa de varios años.

Entre las figuras de generaciones más recientes aparecen sombr, Malcolm Todd, Geese y Lola Young, mientras Raye y Slayyyter forman parte de la presencia pop y R&B del cartel.

También fue confirmado TOMORA, proyecto que reúne a Tom Rowlands, integrante fundador de The Chemical Brothers, y la cantante noruega Aurora.

De Ana Tijoux a Gondwana: La presencia chilena en el festival

El anuncio contempla, además, una amplia representación de músicos nacionales.

Francisca Valenzuela, Alex Anwandter, Javiera Mena y Ana Tijoux forman parte del cartel, junto con Congreso, Los Tetas, DJ Raff, Santa Feria y Leo Rey.

Una de las novedades será el reencuentro de Gondwana & Quique Neira, quienes compartirán nuevamente escenario. La formación está ligada a canciones emblemáticas del reggae chileno como “Felicidad”.

También fueron anunciados los Hermanos Ilabaca y Catalina y Las Bordonas de Oro, entre otros representantes de la escena local.

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¿Dónde comprar entradas?

Los pases generales para los tres días del festival se encuentran actualmente en Preventa 3 a través de Ticketmaster Chile.

También permanecen disponibles los pases de tres días en las categorías Lolla Lounge y Platinum, además de servicios de estacionamiento y lockers.

La organización informó que la venta de entradas para jornadas individuales comenzará una vez que se anuncie la distribución de los artistas por día.

Lollapalooza Chile 2027 se realizará el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo en el Parque O’Higgins de Santiago.