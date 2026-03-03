Lollapalooza Chile 2026 revela mapa oficial: Accesos, zonas gastronómicas y áreas inclusivas para su regreso al Parque O’Higgins

El festival, que se realizará el 13, 14 y 15 de marzo, publicó el detalle de su decimocuarta edición con importantes novedades en oferta culinaria, ubicación de espacios premium y medidas de accesibilidad. Las entradas continúan a la venta en Ticketmaster.

Lollapalooza Chile 2026, que regresa al Parque O’Higgins tras siete años, dio a conocer el mapa oficial de su decimocuarta edición. El recinto contará con tres accesos principales —Matta, Rondizzoni y Tupper— que abrirán sus puertas a las 13:00 horas cada jornada. Los escenarios Banco de Chile y Cenco se ubicarán frente a la elipse, mientras que el Perry’s estará en el Arena y el Alternative y Lotus en el sector norte.

Novedades gastronómicas y espacios exclusivos

La oferta culinaria se amplía con más de 60 puestos distribuidos en seis food gardens y categorías que incluyen comida saludable, vegana, gourmet y sin gluten.

El festival incorpora patios temáticos como Lolla Street, Lolla Culinary, Sweet Lolla y Aldea Verde. Las zonas premium cambian de ubicación: Lolla Lounge y Platinum se instalarán cerca de la laguna, ofreciendo nuevas perspectivas del espectáculo. El Budgarden, con acceso solo para mayores de edad, estará disponible cerca de Matta y Tupper.

Accesibilidad e inclusión

El programa de accesibilidad contempla carriles preferentes, intérpretes de lengua de señas en escenarios principales, una zona de pausa sensorial y rutas accesibles para personas con movilidad reducida.

Los asistentes pueden ingresar botellas reutilizables de hasta 500 cc y contar con puntos de hidratación distribuidos por el recinto. Kidzapalooza mantiene su espacio familiar con ingreso gratuito para niños hasta 10 años. Las entradas para los tres días o por jornada continúan disponibles en Ticketmaster.