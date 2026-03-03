Lollapalooza Chile 2026 revela mapa oficial: Accesos, zonas gastronómicas y áreas inclusivas para su regreso al Parque O’Higgins

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.
El festival, que se realizará el 13, 14 y 15 de marzo, publicó el detalle de su decimocuarta edición con importantes novedades en oferta culinaria, ubicación de espacios premium y medidas de accesibilidad. Las entradas continúan a la venta en Ticketmaster.
Lollapalooza Chile 2026, que regresa al Parque O’Higgins tras siete años, dio a conocer el mapa oficial de su decimocuarta edición. El recinto contará con tres accesos principales —Matta, Rondizzoni y Tupper— que abrirán sus puertas a las 13:00 horas cada jornada. Los escenarios Banco de Chile y Cenco se ubicarán frente a la elipse, mientras que el Perry’s estará en el Arena y el Alternative y Lotus en el sector norte.
La oferta culinaria se amplía con más de 60 puestos distribuidos en seis food gardens y categorías que incluyen comida saludable, vegana, gourmet y sin gluten.
El festival incorpora patios temáticos como Lolla Street, Lolla Culinary, Sweet Lolla y Aldea Verde. Las zonas premium cambian de ubicación: Lolla Lounge y Platinum se instalarán cerca de la laguna, ofreciendo nuevas perspectivas del espectáculo. El Budgarden, con acceso solo para mayores de edad, estará disponible cerca de Matta y Tupper.
Ver esta publicación en Instagram
El programa de accesibilidad contempla carriles preferentes, intérpretes de lengua de señas en escenarios principales, una zona de pausa sensorial y rutas accesibles para personas con movilidad reducida.
Los asistentes pueden ingresar botellas reutilizables de hasta 500 cc y contar con puntos de hidratación distribuidos por el recinto. Kidzapalooza mantiene su espacio familiar con ingreso gratuito para niños hasta 10 años. Las entradas para los tres días o por jornada continúan disponibles en Ticketmaster.
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.