Lollapalooza Chile 2025: Los artistas no headliners de la primera jornada que no te puedes perder

Girl in Red, Michael Kiwanuka, Benson Boone y JPEGMAFIA lideran la lista de imperdibles del festival, ofreciendo propuestas únicas que prometen robarse la atención en el Parque Cerrillos.

El Lollapalooza Chile 2025 no solo trae headliners de talla mundial, sino también una selección de artistas que, aunque no encabezan el cartel, prometen ser algunos de los momentos más memorables del festival. Entre ellos destacan Girl in Red, Michael Kiwanuka, Benson Boone y JPEGMAFIA, cada uno con un estilo único que los convierte en imperdibles para los asistentes.

Girl in Red: La voz íntima que conquista multitudes

Con solo dos discos de estudio, la noruega Girl in Red se ha convertido en un referente de la música indie-pop hecha desde la intimidad de su habitación. Su álbum debut, “If I Could Make It Go Quiet”, lanzado en 2021, explora temas como la salud mental, el amor y la vulnerabilidad, con canciones como “Serotonin” y “Midnight Love” que resonaron profundamente con su audiencia. Influenciada por artistas como Taylor Swift y The Smiths, su estilo confesional y melódico la ha llevado a telonear a grandes nombres como Billie Eilish y Clairo.

En Lollapalooza Chile 2025, Girl in Red no solo se presentará en el escenario principal el 21 de marzo, sino que también ofrecerá un sideshow el 19 de marzo en el Teatro Coliseo. Ambos eventos serán una oportunidad para ver a una artista que, aunque joven, ya demuestra una madurez y conexión emocional que la colocan como una de las figuras más interesantes de la escena actual.

Michael Kiwanuka: El soul que sana heridas

Hijo de refugiados ugandeses, Michael Kiwanuka ha construido una carrera marcada por su versatilidad y profundidad emocional. Su tercer álbum, “Kiwanuka”, lanzado en 2019, es un viaje autobiográfico que combina soul, folk y rock, con canciones que funcionan como una vía de sanación para heridas personales. Temas como “Cold Little Heart”, que abrió la serie Big Little Lies, y “Love & Hate” lo han consolidado como uno de los artistas más respetados de su generación.

Su presentación en Lollapalooza Chile 2025 promete ser un momento introspectivo y poderoso, donde su voz cálida y su habilidad para contar historias a través de la música dejarán una huella imborrable en el público.

Benson Boone: El fenómeno pop que emociona

El ascenso de Benson Boone ha sido meteórico. Desde su participación en American Idol hasta el lanzamiento de su EP debut “Walk Me Home”, el artista estadounidense ha demostrado una capacidad única para conectar con su audiencia a través de letras vulnerables y melodías emotivas. Canciones como “Beautiful Things” y “In the Stars” lo han convertido en un referente del pop alternativo, y su debut en Lollapalooza Chile 2025 será una oportunidad para ver en vivo a un artista que ya es considerado una voz de esperanza para muchos.

JPEGMAFIA: El experimentalista que desafía los límites

Con una mezcla única de rap, noise, punk y electrónica, JPEGMAFIA es uno de los artistas más innovadores de la escena actual. Su álbum “SCARING THE HOES”, en colaboración con Danny Brown, apareció en la lista Hot 100 de Billboard y recibió elogios de la crítica por su sonido disruptivo y experimental. Temas como “1539 N. Calvert” y “Garbage Pale Kids” demuestran su habilidad para fusionar géneros y crear algo completamente original.

Su presentación en Lollapalooza Chile 2025 será una experiencia intensa y caótica, perfecta para aquellos que buscan algo fuera de lo convencional.

Un festival lleno de sorpresas

Lollapalooza Chile 2025 no solo se trata de los headliners, sino también de descubrir artistas que, aunque no encabezan el cartel, tienen el potencial de robarse el show. Girl in Red, Michael Kiwanuka, Benson Boone y JPEGMAFIA son solo algunos de los nombres que prometen hacer de esta edición una experiencia inolvidable. “La música es un viaje, y estos artistas son los guías perfectos”, aseguran los organizadores. No te los pierdas.