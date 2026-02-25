“Loca, loca, loca”: Juanes sorprende interpolando famosa canción de Chico Trujillo mientras cantaba “La camisa negra”

El colombiano continuó su exitoso show en la cuarta jornada del certamen con uno de sus himnos más reconocidos, pero la verdadera sorpresa llegó cuando intercaló un fragmento del clásico nacional, desatando la euforia del "Monstruo".

La presentación de Juanes en el Festival de Viña del Mar 2026 no dejó de sumar momentos memorables.

Tras el emotivo dúo con Mon Laferte y su íntima versión acústica en la platea, el cantante colombiano interpretó “La Camisa Negra”, uno de sus temas más emblemáticos, haciendo estallar al público de la Quinta Vergara que coreó cada estrofa.

El guiño a la cumbia chilena

Pero el momento que realmente sorprendió a los asistentes ocurrió cuando Juanes, en medio de su repertorio, decidió interpolar “Loca”, el clásico de Chico Trujillo que forma parte del cancionero popular dieciochero nacional.

La fusión entre el rock-pop latino y la cumbia chilena desató una ovación inmediata y se convirtió en uno de los instantes más virales de la noche en redes sociales.