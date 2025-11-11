Llegó la tecnología: Estrenan primer tráiler oficial de Toy Story 5

Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.
En el tráiler, se da a conocer un nuevo personaje: Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana y de alta tecnología.
Disney y Pixar revelaron este martes el primer tráiler y póster de Toy Story 5 en donde los queridos juguetes tienen un nuevo rival: La tecnología.
En el tráiler, se da a conocer un nuevo personaje: Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana y de alta tecnología.
Lilypad desafiará los roles de Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla cuando enfrenten una nueva amenaza a la hora de jugar.
El director Andrew Stanton y la codirectora Kenna Harris afirman: “Ha sido un viaje divertido y conmovedor explorar cómo nuestro equipo favorito de juguetes clásicos podría responder al mundo tecnológico actual, y estamos encantados de compartir este primer vistazo con las audiencias. Contar con la talentosa de Greta Lee para dar vida a Lilypad, equilibrando un tono juguetón y antagónico con humor y corazón, ha sido increíble”.
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.