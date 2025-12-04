Cultura conciertos

Llega el LUX Tour a Chile: Rosalía anuncia dos conciertos en el Movistar Arena

Por CNN Chile

04.12.2025 / 10:19

Su nueva gira también la llevará a Argentina, Brasil y Colombia, entre otra decena de países.

Buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas de Rosalía, ya que este jueves se anunció que la española pisará suelo chileno.

La intérprete de éxitos como Berghain visitará el país como parte de su LUX Tour, que también la llevará a Argentina y Brasil, entre otros países.

En concreto, Rosalía programó dos recitales en el Movistar Arena, ubicado en la comuna de Santiago: el viernes 24 y sábado 25 de julio de 2026.

La preventa de entradas está programada para el miércoles 10 de diciembre, mientras que la venta general será el jueves 11 de diciembre.

 

