Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026: Cine, televisión y las sorpresas de la premiación
12.01.2026 / 08:09
La 83ª edición de los Globos de Oro celebró lo mejor del cine y la televisión desde el Beverly Hilton de Los Ángeles. “Hamnet”, “One Battle After Another” y la producción brasileña “The Secret Agent” se llevaron los principales reconocimientos.
(CNN Español) — Los Globos de Oro en su edición 83 se entregaron este domingo en una ceremonia en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California. La ceremonia tuvo como animadora a la comediante Nikki Glaser.
La película con más nominaciones en la edición 83 de los Globo de Oro fue “One Battle After Another”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, obtuvo al final tres reconocimienos, entre ellos los de mejor películla de comedia o musical, así como las estatuillas a mejor guion, director y mejor actriz de reparto, para Teyana Taylor.
“Hamnet” ganó el Globo de Oro a mejor película dramática y a mejor actriz para Jessie Buckley.
Brasil fue la gran sorpresa tras ganar, con “The Secret Agent” los premios a mejor película de habla no inglesa y a mejor actor en una película dramática, para Wagner Moura.
En televisión, las grandes ganadoras fueron “The Pitt” como mejor serie dramática, “The Studio” como mejor serie de comedia y “Adolescence” como mejor miniserie.
Teyana Taylor gana el premio a la mejor actuación de una actriz de reparto por “One Battle After Another” en la 83ª edición anual de los Globo de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. Kevork Djansezian/CBS via Getty Images vía CNN Newsource
Esta es la lista completa de ganadores en cada categoría.
Mejor película musical o comedia
Leonardo DiCaprio en “One Battle After Another.” Cortesía Warner Bros. Pictures
“Blue Moon”
“Bugonia”
“Marty Supreme”
“No Other Choice”
“Nouvelle Vague”
“One Battle After Another” – GANADORA*
Mejor película, drama
Jessie Buckley y Paul Mescal en “Hamnet”. Agata Grzybowska/Focus Features
“Frankenstein”
“Hamnet” – GANADORA*
“It Was Just an Accident”
“The Secret Agent”
“Sentimental Value”
“Sinners”
Mejor director de película
Ryan Coogler, “Sinners”
Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” – GANADOR
Guillermo del Toro, “Frankenstein”
Jafar Panahi, “It Was Just An Accident”
Joachim Trier, “Sentimental Value”
Chloe Zhao, “Hamnet”
Timothée Chalamet con su Globo de Oro a mejor actor en un musical o comedia. Amy Sussman/Getty Images
Rose Byrne con su Globo de Oro a mejor actroz en un musical o comedia. Frazer Harrison/WireImage
Mejor actor — Película, musical/comedia
Timothée Chalamet, “Marty Supreme” – GANADOR
George Clooney, “Jay Kelly”
Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
Ethan Hawke, “Blue Moon”
Lee Byung-hun, “No Other Choice”
Jesse Plemons, “Bugonia”
Mejor actor en una película — drama
Wagner Moura acepta el premio Globo de Oro a mejor actor en una película dramática. Rich Polk/2026GG/Penske Media/Getty Images
Dwayne Johnson, “The Smashing Machine”
Jeremy Allen White, “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”
Joel Edgerton, “Train Dreams”
Michael B. Jordan, “Sinners”
Oscar Isaac, “Frankenstein”
Wagner Moura, “The Secret Agent” – GANADOR*
Al Globo de Oro le gusta el cine iberoamericano
02:44
Mejor actriz en una película: musical o comedia
Amanda Seyfried, “The Testament of Ann Lee”
Chase Infiniti, “One Battle After Another”
Cynthia Erivo, “Wicked: For Good”
Emma Stone, “Bugonia”
Kate Hudson, “Song Sung Blue”
Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You” – GANADORA
Mejor actriz en una película – drama
Jessie Buckley con su Globo de Oro a mejor actriz en una película dramática por “Hamnet”. John Shearer/WireImage
Eva Victor, “Sorry Baby”
Jennifer Lawrence, “Die My Love”
Jessie Buckley, “Hamnet” – GANADORA*
Julia Roberts, “After The Hunt”
Renate Reinsve, “Sentimental Value”
Tessa Thompson, “Hedda”
Mejor actor de reparto en una película
Benicio del Toro, “One Battle After Another”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Paul Mescal, “Hamnet”
Sean Penn, “One Battle After Another”
Adam Sandler, “Jay Kelly”
Stellan Skarsgard, “Sentimental Value” – GANADOR
Mejor actriz de reparto en una película
Emily Blunt, “The Smashing Machine”
Elle Fanning, “Sentimental Value”
Ariana Grande, “Wicked: For Good”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
Amy Madigan, “Weapons”
Teyana Taylor, “One Battle After Another” – GANADORA
Mejor guion — Película
Chloe Zhao, Maggie O’Farrell — “Hamnet”
Jafar Panahi — “It was Just An Accident”
Joachim Trier, Eskil Vogt — “Sentimental Value”
Paul Thomas Anderson — “One Battle After Another” – GANADOR
Ronald Bronstein, Josh Safdie — “Marty Supreme”
Ryan Coogler — “Sinners”
Mejor película de animación
“Arco”
“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle”
“Elio”
“KPop Demon Hunters” – GANADORA
“Little Amelie or the Character of the Rain”
“Zootopia 2”
Mejor película en idioma extranjero
Wagner Moura en “O Agente Secreto”. Cortesía Neon
“It Was Just An Accident” (Francia)
“No Other Choice” (Corea del Sur)
“Sentimental Value” (Noruega)
“Sirat” (España)
“The Secret Agent” (Brasil) – GANADORA
“The Voice of Hind Rajab” (Túnez)
Mejor banda sonora original — Película
Alexandre Desplat, “Frankenstein”
Hans Zimmer, “F1”
Jonny Greenwood, “One Battle After Another”
Kangding Ray, “Sirat”
Ludwig Göransson, “Sinners” – GANADOR
Max Richter, “Hamnet”
Mejor canción original — Película
“Dream as One” por Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen, “Avatar: Fire and Ash”
“Golden” por Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick, “KPop Demon Hunters” – GANADORA
“I Lied to You” por Raphael Saadiq, Ludwig Göransson, “Sinners”
“No Place Like Home” por Stephen Schwartz, “Wicked: For Good”
“The Girl in the Bubble” por Stephen Schwartz, “Wicked: For Good”
“Train Dreams” por Nick Cave, Bryce Dessner, “Train Dreams”
Logro cinematográfico y de taquilla
“Avatar: Fire and Ash”
“F1”
“KPop Demon Hunters”
“Mission: Impossible — The Final Reckoning”
“Sinners” – GANADOR
“Weapons”
“Wicked: For Good”
“Zootopia 2”
Mejor serie de televisión — Drama
“The Diplomat”
“Pluribus”
“Severance”
“Slow Horses”
“The Pitt” – GANADOR
“The White Lotus”
Mejor serie de televisión: musical o comedia
“Abbott Elementary”
“The Bear”
“Hacks”
“Nobody Wants This”
“Only Murders in the Building”
“The Studio” – GANADOR
Mejor miniserie de televisión
El elenco y productores de “Adolescence” celebran sus cuatro premios Globo de Oro. De izq. a der.: Philip Barantini, Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham, Mark Herbert, Ashley Walters, Jeremy Kleiner y Jack Thorne. Frazer Harrison/WireImage
“Adolescence” – GANADORA
“All Her Fault”
“The Beast in Me”
“Black Mirror”
“Dying for Sex”
“The Girlfriend”
Mejor actriz – Televisión – Drama
Rhea Seehorn recibe el premio Globo de Oro a mejor actriz en una serie de drama por “Pluribus”. Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images
Kathy Bates, “Matlock”
Britt Lower, “Severance”
Helen Mirren, “MobLand”
Bella Ramsey, “The Last of Us”
Keri Russell, “The Diplomat”
Rhea Seehorn, “Pluribus” – GANADORA
Mejor actor en una serie de televisión – Drama
Sterling K. Brown, “Paradise”
Diego Luna, “Andor”
Gary Oldman, “Slow Horses”
Mark Ruffalo, “Task”
Adam Scott, “Severance”
Noah Wylie, “The Pitt” – GANADOR
Mejor actriz — Televisión, musical o comedia
Kristen Bell, “Nobody Wants This”
Ayo Edebiri, “The Bear”
Selena Gomez, “Only Murders in the Building”
Natasha Lyonne, “Poker Face”
Jenna Ortega, “Wednesday”
Jean Smart, “Hacks” – GANADORA
Mejor actriz en una miniserie
Amanda Seyfried, “Long Bright River”
Claire Danes, “The Beast in Me”
Michelle Williams, “Dying for Sex” – GANADORA
Rashida Jones, “Black Mirror”
Robin Wright, “The Girlfriend”
Sarah Snook, “All Her Fault”
Mejor actor — Televisión, musical o comedia
Adam Brody, “Nobody Wants This”
Glen Powell, “Chad Powers”
Jeremy Allen White, “The Bear”
Martin Short, “Only Murders in the Building”
Seth Rogen, “The Studio” – GANADOR
Steve Martin, “Only Murders in the Building”
Mejor actor de reparto – Televisión
Owen Cooper, “Adolescence” – GANADOR
Billy Crudup, “The Morning Show”
Walton Goggins, “The White Lotus”
Jason Isaacs, “The White Lotus”
Tramell Tillman, “Severance”
Ashley Walters, “Adolescence”
Mejor actriz de reparto – Televisión
Aimee Lou Wood, “The White Lotus”
Carrie Coon, “The White Lotus”
Catherine O’Hara, “The Studio”
Erin Doherty, “Adolescence” – GANADORA
Hanna Einbinder, “Hacks”
Parker Posey, “The White Lotus”
Mejor actor de miniserie
Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”
Jacob Elordi, “The Narrow Road to the Deep North”
Jude Law, “Black Rabbit”
Matthew Rhys, “The Beast in Me”
Paul Giamatti, “Black Mirror”
Stephen Graham, “Adolescence” – GANADOR
Mejor comedia stand-up en televisión
Bill Maher, “Is Anyone Else Seeing This?”
Brett Goldstein, “The Second Best Night of Your Life”
