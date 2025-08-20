Limpia, la nueva película de Dominga Sotomayor, se estrenará en San Sebastián y llegará a Netflix

Basada en la novela de Alia Trabucco Zerán, la cinta cuenta con un elenco encabezado por María Paz Grandjean, Rosa Puga Vittini e Ignacia Baeza, y es producida por Fabula.

Limpia, la nueva película de la cineasta chilena Dominga Sotomayor, tendrá su estreno mundial en la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Netflix confirmó que la función está programada para el 19 de septiembre como apertura de la sección Horizontes Latinos.

El largometraje es una adaptación de la novela homónima de Alia Trabucco Zerán, ganadora del Premio Femina 2024 a mejor novela extranjera.

Producida por Fabula, la cinta es protagonizada por María Paz Grandjean, Rosa Puga Vittini e Ignacia Baeza.

¿De qué se trata la película chilena Limpia?

Según la sinopsis oficial, la trama sigue a Estela, una trabajadora doméstica que cuida día y noche a Julia, una niña de seis años.

A medida que el vínculo entre ambas se intensifica, construyen un mundo secreto y dependiente que las llevará a un desenlace inevitable.

¿Cuándo se estrenará?

Tras su paso por el certamen español, llegará a salas selectas en Chile el 25 de septiembre.

En la plataforma de streaming, en tanto, se estrenará a nivel global el 10 de octubre.