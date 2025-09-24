Leonardo DiCaprio habla sobre su nueva película “One Battle After Another”: “Es una sátira en ambos sentidos”

El actor interpreta a Bob Ferguson, un padre soltero que debe rescatar a su hija tras ser secuestrada por un antiguo enemigo.

Leonardo DiCaprio habló sobre su más reciente estreno One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, y la calificó como “una sátira”.

“Creo que probablemente se deba a que es algo complejo de articular, pero en el fondo, creo que la película tiene mucho que ver con la humanidad. Tiene mucho que ver con la polarización del mundo en el que vivimos, con el extremismo en ambos extremos”, dijo, según Reuters.

El filme retrata a Bob Ferguson, interpretado por DiCaprio, y su esposa embarazada Perfidia Beverly Hills, interpretada por la cantante Teyana Taylor. Ambos se embarcan en arriesgadas misiones humanitarias.

Pero la mujer desaparece poco después de dar a luz, y Ferguson cambia de identidad y comienza a vivir otra vida junto a la bebé. Sin embargo, 16 años más tarde, un enemigo regresa por venganza, por lo que se ve obligado a “volver al ruedo” para rescatar a su hija de que fue secuestrada.

DiCaprio expresó -según el citado medio- que “no es una película donde se impongan ideas políticas a nadie” y que “es una sátira en ambos sentidos. Es una gran película para estrenar en el mundo actual. Creo que es importante”.

“No quiero decir que te tome todas las ideas, porque desde luego no lo hace”, comentó, añadiendo que “tiene un gran detector de mentiras. Pero cuando dices una sola buena idea, quiero decir, el curso completo de la película puede cambiar”.

La película será estrenada este jueves 25 de septiembre.

Puedes ver el trailer aquí: