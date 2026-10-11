Leo Rey, Gondwana & Quique Neira y Javiera Mena: Los artistas chilenos que deslumbrarán en el Lollapalooza 2027 de Chile

Ya comenzó la cuenta regresiva para una nueva versión del Lollapalooza Chile. El festival musical que reúne a los mejores artistas internacionales y nacionales ya dio a conocer a quiénes darán vida a su edición 2027.

A nivel internacional, el evento que se realizará el 12, 13 y 14 de marzo de 2027, en el Parque O’Higgins, contará con grandes nombres como Travis Scott, Charli xcx, The Killers, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, entre otros.

A nivel local, los artistas nacionales que dirán presente en la cita son varios y para todos los gustos.

Después de triunfar en La Gran Fonda de Chile realizada el pasado septiembre en el Parque O’Higgins, Leo Rey arribará con sus éxitos cumbieros al LollaCL. El cantante de Mortal Kumbiat, Que Nadie Se Entere y Mi Historia Entre Tus Dedos, llegará con todos sus hits y ritmo al evento.

Pero no será el único, el festival musical también concretó las presentaciones de Francisca Valenzuela, Alex Anwandter, Javiera Mena, y la fuerza hip-hop de Ana Tijoux, reconocidos exponentes musicales de la escena nacional.

El LollaCL también tendrfá espacio para un ansiado y esperado reencuentro. Y sí, hablamos de Gondwana & Quique Neira, la icónica formación tras grandes himnos musicales, como Felicidad y Sentimiento Original.

Entre el amplio cartel de figuras imprescindibles de la escena local, también están Los Tetas, los Hermanos Ilabaca, Catalina y Las Bordonas de Oro, Dj Raff, el legendario grupo Congreso y el ritmo de Santa Feria.