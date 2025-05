"Le tenía mucho miedo a eso...": La sorprendente revelación de "Pancho" Melo sobre su último desafío actoral

El actor explicó uno de los mayores desafíos que le costó al grabar la película Oro Amargo.

Uno de los mayores desafíos de Oro Amargo fue filmar una película en el desierto de Atacama, ya implica una exigencia considerable. Pero cuando, además, las escenas claves se desarrollan al interior de túneles reales, angostos y sin ventilación, los desafíos se intensifican.

Eso fue lo que enfrentaron Francisco Melo (59) y Kat Sánchez (26), protagonistas del el nuevo thriller chileno dirigido por Juan Francisco Olea, cuyo estreno en cines nacionales está fijado para este jueves 8 de mayo.

En ese sentido, el famoso actor “Pancho” Melo, dio una sorprendente declaración -desconocida hasta ahora- sobre el desafío que fue filmar la película.

“Para mí… estaba pensando. Porque, claro, uno habla de que fueron todas la escena dentro de la mina, por lo peligroso que era o por lo complejo. Porque eran túneles muy pequeños. Pero me estaba acordando de cuáles eran los miedos que aparecían. Y uno de los miedos, que no lo había nombrado, tenía que ver con esta sensación de encierro. La claustrofobia que yo tengo, en alguna medida”, detalló en entrevista exclusiva con CNN Chile.

“Uno la puede manejar, pero hay ciertas cosas que me producen cierta claustrofobia. Cosas muy raras, pero que me fuerzan a salir. Le tenía mucho miedo a eso, a que aflorara esa situación cuando estuviésemos grabando al fondo de la mina con un equipo completo en pos de generar una escena”, comentó el destacado actor.

Melo fue más allá y detalló: “Pero claro, el miedo de decir, ‘Ojalá que no aparezca ese fantasmita que a veces me desequilibra’. Ese miedo está trabajando por eso… pero pensando que, personalmente, hay momentos en los que yo debo salir, fue de ‘ojalá que no, porque está complejo. No es fácil”.