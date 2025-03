“Le daría el Premio Nacional para que esté tranquilo”: Rodrigo Bastidas responde crítica de Alfredo Castro por teleseries

Hace algunos días, Alfredo Castro lapidó a las producciones televisivas actuales criticando que han bajado mucho su nivel.

El actor Rodrigo Bastidas respondió las declaraciones de Alfredo Castro, quien hace algunos días lapidó el presente de las teleseries chilenas. En concreto, apuntó a los “remakes” que se han hecho sobre las producciones de ficción de la televisión nacional.

En conversación con BioBío TV, explicó sus razones para alejarse de las teleseries: “Me aburrí, me cansé, me enfermé físicamente”.

Además, sobre las teleseries que se produjeron luego que él se distanciara de la televisión, dijo que “después de las que hice con Vicente Sabatini, vinieron unas oleadas de dos o tres más. Y yo siento, para mi opinión, que empezó a decaer el nivel muchísimo”.

En esa misma línea, aseguró que se crearon “unos textos muy malos, guiones muy malos, personajes muy malos, historias muy malas”.

Además, aseguró que “caer en repetir durante 100 capítulos ‘te amo – no te amo’, ‘es mi hijo – no es mi hijo’, como que ya no me causó ningún interés”.

¿Qué dijo Rodrigo Bastidas?

El actor, quien ha escrito los guiones de teleseries como Pobre Gallo, Edificio Corona, Tranquilo Papá y La Ley de Baltazar, respondió duramente a sus dichos y se mostró contrario a la opinión de Alfredo Castro.

En el programa Sabores de Zona Latina, Bastidas acotó que “todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera y cada uno sabe lo que ve y lo que no ve”, pero dijo que no está de acuerdo en que ha bajado la calidad de las producciones televisivas.

“Las temáticas tienen que ver con los tiempos y son distintas, uno no puede comparar una teleserie de Arturo Moya Grau (dramaturgo y escritor chileno) con las teleseries que se hacen hoy día”, acotó el recordado actor de Machos.

En todo caso, después respondió directamente diciendo que “Alfredo está haciendo cine, yo creo que a lo mejor sería bueno darle el Premio Nacional para que se quede tranquilo. Hace ocho años que está tratando de perseguir ese sueño, yo se lo daría para que esté más tranquilo”.

Puedes ver el momento aquí