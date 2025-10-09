László Krasznahorkai: Dónde encontrar (en Chile) los libros del ganador del Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro es reconocido por su visión apocalíptica del mundo y por su poder narrativo, los que fueron reconocidos en medio de su premiación.

Este jueves 9 de octubre, la Academia Sueca anunció al ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, reconocimiento que recayó en el autor húngaro László Krasznahorkai, destacado por la crítica como uno de los escritores más influyentes de Europa.

El jurado resaltó el valor de su obra “convincente y visionaria, que en medio del terror apocalíptico reafirma el poder del arte”.

Asimismo, la Academia destacó tanto su primera novela, Satantango (1985), como una de sus publicaciones más recientes, Herscht 07769.

Las novelas de Krasznahorkai han trascendido las fronteras literarias, llegando también al cine. Dos de sus obras más reconocidas, Satantango (1985) y La melancolía de la resistencia (1989), fueron adaptadas a la gran pantalla por su compatriota, el cineasta Béla Tarr, consolidando así su influencia dentro de la cultura húngara y europea.

De pensamiento comunista y con una visión crítica sobre la modernidad, Krasznahorkai ha construido un universo narrativo caracterizado por la densidad poética y la reflexión existencial. Entre sus títulos más destacados se encuentran Melancolía de la resistencia (2001), Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río (2005), Ha llegado Isaías (2009), Tango satánico (2017) y El barón Wenckheim vuelve a casa (2024).

Ante el reciente galardón, surge la pregunta: ¿dónde encontrar las obras del nuevo Nobel de Literatura?

En la plataforma Buscalibre, es posible acceder aparte de su catálogo, con precios que oscilan entre los $17.000 y los $50.000 pesos chilenos. Entre los títulos disponibles figuran El último lobo (2009), Ha llegado Isaías (2009), The Melancholy of Resistance (1989) y War & War (1999), entre otros.

Además, Librería Catalonia dispone en su catálogo del libro El Barón Wenckhein Vuelve A Casa (2016).