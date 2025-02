Las primeras horas de John Malkovich en Isla de Pascua: Actor rodará película con reconocidos actores en la localidad

Con lluvia y con la tradicional recepción del collar de flores, el actor nominado al Oscar pasó sus primeras horas en la habitación de su hotel.

Fue el pasado sábado que el actor John Malkovich llegó hasta Isla de Pascua, lugar en el que filmará la cinta “Wild horse nine“.

Dicha cita será dirigida por el premiado director Martin McDonagh, autor de obras premiadas como In Bruges (2008), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) y The Banshees of Inisherin (2022). Además. em 2006 ganó el Oscar a mejor cortometraje por Six Shooter.

El elenco principal lo cierra el cuatro veces nominado a Oscar, Mark Ruffalo, y el ganador del Oscar, Sam Rockwell. Ambos, deberían llegar próximamente a la isla.

John Malkovich y su llegada a Isla de Pascua

Quien vio parte de la llegada de Malkovich fue la empresaria Francisca Ayala, quien en diálogo con LUN cuenta cómo atestiguó la llegada del actor de 71 años al lugar. De hecho, relata que desayunó muy cerca de él durante el primer día en el Hotel Hanga Roa.

Ayala relató que “estuvimos al frente de John. Él llegó el sábado, lo recibimos con lluvia. Le dieron su collar de flores“.

“Lo reconocieron, pero igual acá la gente es más tranquila. Si hay una ocasión para tomarse una foto, la piden. Es un tremendo actor que todos saben que está. Él es muy tranquilo, muy piola. Estará unos dos meses“, señala.

Además relató que los equipos de trabajo del filme -quienes se están alojando en su hotel, Hare Nua– los invitaron a tomar desayuno.

Sobre este encuentro, sostiene que “estuvimos con el equipo de la película, pero fuimos muy reservados. Pero teníamos ganas de tomar fotos. John andaba con su café“.

La empresaria relata que durante las primeras 24 horas de Malkovich en Isla de Pascua, no salió del hotel.

“Va a estar mucho rato acá, unos dos meses, así que irá a salir de a poco. No es como John Travolta que dejó sus cosas y salió al tiro porque venía por pocos días. Yo creo que para los actores es demasiado rico venir a la isla”, sentenció Ayala.