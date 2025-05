Las 10 mejores películas que puedes ver en Netflix en este mismo instante

Unas cabritas, una bebida o papitas fritas el acompañamiento ideal para sentarse y disfrutar de un largometraje.

Ya sea un viernes en la noche, un fin de semana o después de una larga jornada laboral, siempre es buen momento para ver una película y relajarse.

Pero, ahí llega el dilema principal: ¿Qué película ver? Frente a esa disyuntiva que siempre todos tenemos, el sitio especializado Rotten Tomatoes listó las 100 mejores películas que puedes ver en la pltaforma Netflix.

Y acá en CNN Chile te dejamos el listado de las mejores 10 de la plataforma de películas:

1-Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

2- His House

3- Godzilla Minus One

4- Parasite

5- The Forty-Year-Old Version

6- Under the Shadow

7- Miss Juneteenth

8- Psycho

9- Dolemite Is My Name

10- Mudbound