Con Renato Münster y Rodrigo Muñoz: Así será el regreso de “La sexualidad secreta de los hombres” a cartelera

La comedia basada en el libro de Marco Antonio de la Parra y Enrique Evans vuelve a la escena local con funciones en Teatro Mori Parque Arauco entre octubre y noviembre.

La comedia La Sexualidad Secreta de los Hombres, inspirada en el libro de Marco Antonio de la Parra y Enrique Evans, regresa al teatro chileno tras más de una década de ausencia.

La obra, estrenada originalmente en 2004, fue un éxito en Santiago y regiones hasta su última temporada en 2010, reuniendo a miles de espectadores.

Con humor ácido y reflexivo, la pieza aborda la vida sexual masculina desde la infancia hasta la adultez, desarmando mitos y exponiendo la influencia del machismo en la formación de generaciones de hombres.

El elenco está compuesto por Renato Münster (también productor), Hans Horta, Andrés Pozo, Eduardo Cristi y Rodrigo Muñoz. Este último, además, dirige la puesta en escena.

Para Muñoz, este reestreno se conecta directamente con la actualidad: “Esta obra toma una dimensión especial en la época en que estamos viviendo, en la cual el hombre y su mala formación en esta materia es tan cuestionada. Se trata de una crítica a cómo los hombres vemos nuestra sexualidad y cómo la falta de educación formal ha afectado a generaciones anteriores”, afirmó.

El montaje se presentará en el Teatro Mori de Parque Arauco durante octubre y noviembre, con funciones el 16, 23 y 30 de octubre y el 6 y 9 de noviembre.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.