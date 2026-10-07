La música está de luto: Piero, el historico cantante de “Mi Viejo”, a los 81 años

A través de su cuenta oficial de Instagram, se comunicó el deceso del gran cantante argentino, Piero.

El autor del éxito “Mi Viejo” falleció a los 81 años.

“​Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado”, indicaron mediante un comunicado.

“Su familia y amigos, agradecemos los saludos. ​Buen viaje, querido Piero🤍”, cerraron.