La historia del ‘18 Chico’ o ‘18 de los picados’ y dónde celebrarlo

22.09.2025 / 18:31

Las Fiestas Patrias se extienden un fin de semana más gracias a la tradición del denominado "18 Chico" o "el 18 de los Picados", en la que se realizan diversas actividades.

Las Fiestas Patrias son un momento de celebración y encuentro, donde las personas disfrutan en las fondas, escuchan a sus bandas favoritas y muestran sus habilidades en juegos típicos o piruetas, como se pudo ver en las ramadas de Concepción. Para quienes desean seguir disfrutando de las empanadas de pino, existe además una tradición muy particular: el “18 chico”.

El ambiente dieciochero continuará este sábado 27 y domingo 28 de septiembre, y en algunos casos se extenderá incluso hasta octubre.

Esta costumbre tiene su origen en la década de 1930, cuando los trabajadores de la Maestranza de San Bernardo no recibieron ni salario ni aguinaldo para las celebraciones oficiales. Según explicó el historiador y académico de la Universidad de Santiago, Cristóbal García Huidobro, en Radio Biobío, los trabajadores realizaron una huelga y, la semana siguiente, organizaron su propia festividad en el Cerro Chena. Fue así como nació el “18 chico” o también llamado “el 18 de los picados”.

Actividades del “18 Chico”

Lo Matta Cultural celebrará el “18 Chico” los días 27 y 28 de septiembre en Avenida Kennedy 9350.

El evento contará con talleres y presentaciones infantiles, cuentacuentos, una gran feria de Creado en Chile, además de chinchineros, organilleros y otras sorpresas para toda la familia.

  • Entrada: Liberada
  • Horario: 11:00 a 19:00 horas

Centro Cultural GAM

En pleno centro de Santiago, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) se suma a la celebración con panoramas para toda la familia: música en vivo, juegos típicos, clases de cueca y una variada oferta gastronómica.

  • Entrada: Liberada
  • Fecha: 27 de septiembre
  • Horario: Desde las 12:00 horas
  • Lugar: GAM, Alameda 227, Metro Universidad Católica

Machalí

En Machalí, la celebración del “18 Chico” se vivirá con fondas y ramadas en el Cerrito San Juan, durante tres días: viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

