Furia del Libro 2025: Llega al GAM con actividades gratuitas en el cierre del año

Más de 80 actividades, visitas destacadas y exhibiciones harán del GAM el epicentro literario de fin de año.

La Furia del Libro verano 2025 regresa al Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) entre el 18 y el 21 de diciembre, con más de 220 editoriales independientes, una programación ampliada y énfasis en el diálogo entre la escena local y autores invitados del extranjero.

La feria literaria ofrece entrada liberada y se instala como uno de los principales panoramas culturales de fin de año en Santiago.

La nueva edición reúne más de 80 actividades entre conversaciones, lanzamientos y encuentros con escritoras y escritores, además de una nutrida agenda para público infantil y juvenil durante el fin de semana.

El artista urbano Caiozzama define la imagen 2025 como invitado especial e ilustrador del afiche oficial del evento. Además, participará en un conversatorio el jueves 18 a las 19:00 horas y presentará afiches y piezas gráficas exclusivas dentro de la feria.

Programación internacional y premios literarios

La programación incluye un ciclo de charlas junto al Centro Cultural de España en Chile y la revista Cuadernos Hispanoamericanos, con encuentros a las 18:00 horas del viernes, sábado y domingo que conectan a la comunidad literaria chilena con voces de otros países.

El sábado 20, a las 18:00 horas, La Furia del Libro anuncia al ganador del Premio de Crónicas Inéditas en Español Nuevas Plumas Chile 2025 y presenta el libro que reúne a los quince finalistas, editado por Berrinche Ediciones.

El evento considera también el conversatorio “Cruces y territorios: tres voces uruguayas publicadas en Chile”, con la participación de Yanina Vidal, Rafaela Lahore y Damián González Bertolino, además de un encuentro con el Jurado Infantil del Premio Cultura Científica 2025, organizado junto a la Universidad Autónoma y CECREA Valdivia.

La Furia del Libro en su edición 2025 llega a reforzar su perfil como una feria literaria diversa, abierta a todas las edades y con fuerte componente de colaboración internacional.