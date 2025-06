La crítica se rinde ante Materialists, la nueva película en que Pedro Pascal es protagonista

Se espera que el largometraje se estrene el viernes 13 de junio en cines.

El próximo 13 de junio está programado que se estrene “Materialists” (Amores Materialistas), la nueva producción cinematográfica en la que el chileno Pedro Pascal es protagonista.

La película, dirigida por la aclamada Celine Song, cuenta la historia de un triángulo amoroso, del cual Pascal es parte junto a otros reconocidos actores como son Dakota Johnson y Chris Evans.

Si bien la película se representa como una “comedia romántica”, la crítica se ha rendido en elogios al largometraje, al actuar del chileno y al desarrollo de la película.

¿Qué ha dicho la crítica sobre la nueva película de Pedro Pascal?

El sitio especializado por excelencia, Rotten Tomatoes, en base a 45 reseñas de especialista, ha puntuado la película Materialists, con un 87% de tomatódromo, es decir, tiene una buena evaluación.

“Una deconstrucción madura de la comedia romántica convencional, Materialists brinda a su trío de estrellas cautivadoras algunos de sus materiales más sustanciosos hasta el momento, al tiempo que reafirma a Celine Song como una maestra moderna de los dramas de relaciones”, destacaron.

Variety afirmó que ““Materialistas” suena a comedia romántica, y su distribuidora, A24, sin duda la vende como tal. Sin embargo, la película es más bien una contradicción cautivadora: una comedia romántica con un toque serio. Si bien es muy fácil imaginar la versión desenfadada de los 90 de esta película (Sandra Bullock como casamentera… que no puede encontrar pareja… ¡hasta que conoce a la persona incompatible de sus sueños!), “Materialistas” no es para nada esa película”.

“Es un drama romántico social, agudo y serio, lleno de observaciones reveladoras sobre cómo vivimos ahora y sobre cuán conectado está (o no) con cómo hemos vivido siempre. Y tiene un lado oscuro. Es “Sexo en Nueva York” filtrado a través de una cruda realidad”, cerró.

En la misma línea, la BBC inglesa destacó que “Pascal hace que Henry sea sumamente encantador y sugiere una capa de vulnerabilidad bajo ese encanto”. Y que “tras un inicio cínico, Materialistas toma un camino largo hacia un final decididamente esperanzador. Ofrece un romanticismo descarado y merecido, apropiado para este momento, y consolida la reputación de Song como uno de nuestros observadores más perspicaces de las relaciones”.

The New Yorker escribió que ““Materialists” no suena mucho como una comedia romántica, al menos no en el sentido convencional (…) Los personajes pueden coquetear tímidamente en un momento y hablar con sinceridad sincera al siguiente, pero Song ha extirpado cualquier rastro de energía disparatada del ritmo y el diálogo; aquí, como en “Past Lives”, dirige a sus protagonistas hacia episodios de lánguida introspección. Un poco de esto rinde mucho, y uno anhela un poco más de vigor cómico y estallido”.

Finalmente Deadline destacó que “Materialistas llega en el momento justo para un género que los estudios han olvidado que el público aún desea, y con suerte se consolidará como una buena alternativa en un verano de grandes éxitos y acción. Song ha creado una película que, curiosamente, puede ser admirada tanto por puristas románticos como por cínicos, una película cuyos créditos finales transcurren sobre una oficina matrimonial neoyorquina concurrida, lo que nos asegura visualmente que a veces la gente encuentra a esa pareja ideal, o al menos así lo espera”.