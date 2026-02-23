Cultura Viña 2026

Kramer cierra la primera parte de su rutina en Viña 2026 con imitaciones políticas: Matthei, Parisi, Jara y Kast dividen al público

Por CNN Chile

23.02.2026 / 01:50

{alt}

El humorista chileno completó la primera parte de su show con una seguidilla de parodias a figuras clave de la escena nacional. La imitación de Jeannette Jara generó pifias, mientras que la del presidente electo José Antonio Kast provocó risas con su particular canto.

La cuarta presentación de Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar 2026 continuó su tramo final con una intensa sección de humor político que mantuvo la polarización del público. El imitador abordó a figuras de distintos sectores con su característico estilo.

Las parodias que marcaron la rutina de Kramer

Kramer imitó a Evelyn Matthei, refiriéndose a su polémica relación con el Partido Republicano y las acusaciones de “tener Alzheimer”.

Luego parodió a Franco Parisi, asegurando que “suena como un vendedor de supermercado” y burlándose de su “votante tunero” con la frase “camioneta grande, **** chica”.

La imitación de Jeannette Jara recibió pifias y risas, con énfasis en sus declaraciones sobre haber sido “temporera”.

Finalmente, el humorista se refirió al presidente electo José Antonio Kast como “operado de los nervios”, parodiando sus políticas migratorias y cerrando con una versión modificada de “Tangananica y Tanganana” de 31 minutos, repitiendo “Zanja en Arica, Zanja en Talca”.

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Cultura Stefan Kramer y su cuarta vez en Viña 2026: Éxito en la Quinta Vergara y críticas en redes sociales
Kramer cierra la primera parte de su rutina en Viña 2026 con imitaciones políticas: Matthei, Parisi, Jara y Kast dividen al público
Polarizantes reacciones en la Quinta Vergara frente a Boric y Piñera: Los contrastes que marcaron la rutina de Stefan Kramer en Viña 2026
Matteo Bocelli asistió a misa en Viña del Mar antes de su show en el festival: "El Señor viene antes que cualquier cosa"
"Fome y más de lo mismo": Kramer no logra conquitar al público de redes sociales con su rutina en Viña 2026
Carolina Arregui lidera emotivo homenaje a Tito Noguera en la primera noche del Festival de Viña 2026