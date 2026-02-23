Kramer cierra la primera parte de su rutina en Viña 2026 con imitaciones políticas: Matthei, Parisi, Jara y Kast dividen al público

El humorista chileno completó la primera parte de su show con una seguidilla de parodias a figuras clave de la escena nacional. La imitación de Jeannette Jara generó pifias, mientras que la del presidente electo José Antonio Kast provocó risas con su particular canto.

La cuarta presentación de Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar 2026 continuó su tramo final con una intensa sección de humor político que mantuvo la polarización del público. El imitador abordó a figuras de distintos sectores con su característico estilo.

Las parodias que marcaron la rutina de Kramer

Kramer imitó a Evelyn Matthei, refiriéndose a su polémica relación con el Partido Republicano y las acusaciones de “tener Alzheimer”.

Luego parodió a Franco Parisi, asegurando que “suena como un vendedor de supermercado” y burlándose de su “votante tunero” con la frase “camioneta grande, **** chica”.

La imitación de Jeannette Jara recibió pifias y risas, con énfasis en sus declaraciones sobre haber sido “temporera”.

Finalmente, el humorista se refirió al presidente electo José Antonio Kast como “operado de los nervios”, parodiando sus políticas migratorias y cerrando con una versión modificada de “Tangananica y Tanganana” de 31 minutos, repitiendo “Zanja en Arica, Zanja en Talca”.