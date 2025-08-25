KPop Demon Hunters: Lo que debes saber del éxito animado de Netflix

Tres canciones de su banda sonora ingresaron al Top 10 del ranking Billboard Hot 100, un hito que no ocurría desde 1995.

(CNN) — Netflix volvió a dar en el blanco con KPop Demon Hunters, la película animada que debutó en junio y que está en camino a convertirse en la producción original más vista de la plataforma.

A continuación, lo esencial que hay que saber sobre este fenómeno:

Dos géneros que se potencian

El filme une dos mundos de gran alcance: el K-pop, la música popular surcoreana que ha dado origen a fenómenos globales como BTS y Blackpink, y el género sobrenatural, con una historia que combina música, acción y fantasía.

La trama sigue a un grupo femenino de K-pop que, además de triunfar en los escenarios, lucha contra demonios que intentan devorar almas humanas.

Su misión principal es proteger a sus fans. Entre sus rivales aparece una banda de chicos que en realidad son demonios disfrazados, lo que genera uno de los grandes conflictos de la historia.

Voces de estrellas reales

El elenco de voces incluye nombres conocidos: Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo, Ahn Hyo-seop, Ken Jeong y Daniel Dae Kim, quienes dan vida a los personajes principales.

Una banda sonora histórica

La música se transformó en un éxito por sí sola. Canciones como Golden, Your Idol y Soda Pop entraron al Top 10 del ranking Hot 100 de Billboard, algo que no ocurría con una banda sonora desde clásicos como Saturday Night Fever (1977) y Waiting to Exhale (1995).

Ian Eisendrath, productor ejecutivo musical del filme, explicó a CNN: “Siempre esperas que una canción destaque, pero ha sido gratificante ver cómo estas melodías conectaron globalmente, tanto dentro de la película como en la radio y en Spotify”.