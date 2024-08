Kit Harington se abre sobre criticado final de “Game of Thrones” y asegura que “se cometieron errores”

El actor reflexionó en torno a lo que fue el final de la popular serie de HBO, explicando cómo se sentía el agotamiento entre el reparto. Además, abordó lo que fue el fallido intento de hacer un spin off sobre su personaje en la serie.

La segunda temporada de House of the Dragon llegó a su fin y los ecos de lo que fue Game of Thrones se toman una vez más la palestra.

Y es que tras el último capítulo de la segunda temporada dejó a los fanáticos literalmente colgando segundo antes de una gran batalla, que como adelantaron sus creadores vendrá con todo en la tercera entrega.

Pero las comparaciones con la serie madre, Game of Thrones, son inevitables. Con un promedio de nota 9,0 para su séptima temporada en IMDb, justo antes del declive en su última temporada, quienes siguen la trama de la Casa Targaryen comenzaron a ponerse más ansiosos hacia el último capítulo.

Es el análisis de uno de los conocedores de la historia de fantasia y que interpretó a uno de los personajes más importantes en sus 8 temporadas es Kit Harington, quien en reciente entrevista con GQ comentó lo que fue ese viaje y cómo concluyó.

Lee también: Myriam Hernández recuerda su apoyo a Lavín y elogia al presidente Boric: “Lo encuentro valiente”

“Creo que si hay alguna culpa con el final de Thrones, es que estábamos todos tan cansados, que no podríamos haber seguido”, reflexionó el actor. “Y por eso entiendo cuando gente dice que fue apresurada, puedo coincidir con ellos. Pero no estoy seguro si había alternativa”.

Harington fue parte de la serie en 63 capítulos entre 2011 y 2019, siendo superado solo por Peter Dinklage (Tyrion Lannister) con 68 capítulos en los que marcó presencia. En total, la serie tuvo 73 capítulos.

“Miraba fotos de mí en el final de temporada y me veía agotado. Me veía gastado. No tenía otra temporada más en mí”, continuó el actor, quien actualmente se encuentra participando en el drama financiero de HBO Industry.

Sobre el cierre de la serie, con millones de vistas en simultáneo y cuyas críticas se hicieron ensordecedoras, Harington contestó que “todos están en su derecho a opinión, creo que se cometieron errores, en cuanto a la trama, hacia el final, quizás. Creo que hubo algunas interesantes decisiones que no funcionaron del todo”.

Lee también: La emoción de Colin Farrell al hablar del síndrome extremadamente raro de su hijo: “Quiero que el mundo lo trate con respeto”

Por qué no se desarrolló “Snow”

Además, se refirió a lo que sería continuar abordando la trama de Snow tras los grandes acontecimientos del final de la serie, una idea que se barajó pero que para él, de momento, se encuentra descartada.

“Lo que puedo decir es que fue HBO quien vino a mí y me dijo: ‘¿Considerarías esto?’. Mi primera reacción fue ‘no’. Y luego pensé que podría haber una historia interesante e importante sobre el soldado después de la guerra. Sentí que podría haber algo más que decir y una historia que contar de una manera bastante limitada. Pasamos un par de años desarrollándolo. Y simplemente no… nada nos entusiasmó lo suficiente. Al final, me eché atrás y dije: ‘Creo que si llevamos esto más allá y seguimos desarrollándolo, podríamos terminar con algo que no sea bueno. Y eso es lo último que todos queremos’”.

Finalmente reflexionó sobre aquello que sí sabe por ahora: no quiere ser encasillado con un solo personaje: “Es esencial para hacer mi trabajo, que la gente me vea a mí y no vea a Jon Snow”.