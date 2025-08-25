¿El nuevo rey urbano chileno?: Kidd Voodoo destrona a Bad Bunny en el ránking de álbumes más escuchados en Spotify Chile

El hito se suma al éxito de haber agotado siete fechas en el Movistar Arena, consolidando su posición como uno de los exponentes más influyentes de la nueva música urbana nacional.

El cantante urbano Kidd Voodoo continúa consolidando su posición como uno de los nombres más importantes de la música chilena actual.

Este lunes, el artista alcanzó el puesto número 1 en Spotify Chile en álbumes más escuchados, superando incluso al reconocido artista puertorriqueño Bad Bunny, uno de los referentes globales del género.

El hito llega justo después del lanzamiento de “Satirología Deluxe”, la edición extendida de su exitoso álbum “Satirología”, y en medio del impresionante logro de haber agotado siete funciones en el Movistar Arena, algo inédito para un artista chileno emergente.

Con este nuevo reconocimiento, Kidd Voodoo —nombre artístico de David Castillo— reafirma su creciente popularidad.