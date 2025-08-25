Cultura Kidd Voodoo

¿El nuevo rey urbano chileno?: Kidd Voodoo destrona a Bad Bunny en el ránking de álbumes más escuchados en Spotify Chile

Por CNN Chile

25.08.2025 / 21:39

{alt}

El hito se suma al éxito de haber agotado siete fechas en el Movistar Arena, consolidando su posición como uno de los exponentes más influyentes de la nueva música urbana nacional.

El cantante urbano Kidd Voodoo continúa consolidando su posición como uno de los nombres más importantes de la música chilena actual.

Este lunes, el artista alcanzó el puesto número 1 en Spotify Chile en álbumes más escuchados, superando incluso al reconocido artista puertorriqueño Bad Bunny, uno de los referentes globales del género.

El hito llega justo después del lanzamiento de “Satirología Deluxe”, la edición extendida de su exitoso álbum “Satirología”, y en medio del impresionante logro de haber agotado siete funciones en el Movistar Arena, algo inédito para un artista chileno emergente.

Con este nuevo reconocimiento, Kidd Voodoo —nombre artístico de David Castillo— reafirma su creciente popularidad.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Ramírez y cambio del distrito 11 al 9 en candidatura: "La decisión la tomé cuando el PC comunicó que iban a llevar igual a Jadue"
Israel acusa que Hamás usa "infraestructura civil como escudo" tras ataque a hospital en Gaza
El análisis electoral de Daniel Mansuy: "Es posible augurar que tendremos un Congreso tanto o más fragmentado que el actual"
Elecciones presidenciales: Alfredo Joignant y el análisis del "derrotismo de las izquierdas"
Fiestas Patrias 2025: Arauco y Biobío tendrán horarios limitados por estado de excepción
"No voy a responder esa pregunta ahora": Ramírez evita decir cómo califica la dictadura militar tras dichos de Sutil