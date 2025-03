Kid Voodoo sube a tres exponentes del urbano chileno y agradece a sus compañeros del jurado en Viña 2025

El urbano recibió la Gaviota junto a DrefQuila, Young Cister e Easykid, quienes ingresaron al escenario en la interpretación de "Enrolar".

Kid Voodoo se está presentando sobre el escenario de la Quinta Vergara, haciendo bailar al público del certamen con sus éxitos del género urbano. Y, prometiendo tener una gran cantidad de invitados, el cantante cumplió subiendo en primera instancia a Katteyes.

Sin embargo, la sorpresa más grande llegó luego, cuando Voodoo subió al escenario a DrefQuila, Young Cister e Easykid, para interpretar Enrolar.

Los exponentes del urbano chileno se quedaron sobre el escenario hasta que el cantante recibió la Gaviota de Plata por parte de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Tras recibir el premio, Kid Voodoo se dio el tiempo de agradecer a sus compañeros del jurado. “Estoy muy contento. Me costó mucho tiempo llegar acá. Pensé que iba a ser después o que no me iba a pasar; así que, ahora que pasó, siento una calma en mi alma increíble. Es complicado ponerse sueños viniendo de un barrio, ¿saben? Y que terminen sucediendo. Es un proceso muy fuerte, y lo llevo viviendo desde que estoy aquí, desde que comenzó el festival, pero gracias a Dios, he tenido a este jurado increíble que me ha ayudado en cada una de mis situaciones nerviosas. A todos ustedes los admiro muchísimo, en serio. Desde pequeño hasta ahora mismo”, afirmó.