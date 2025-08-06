Cultura concierto

Kid Voodoo sorprende con concierto en el Metro de Santiago: Una multitud coreó sus éxitos y promocionó su nuevo álbum

Por CNN Chile

06.08.2025 / 20:59

{alt}

El cantante Kid Voodoo irrumpió la rutina con un concierto fugaz que aglomeró a una multitud de personas, quienes corearon sus canciones, entre ellas su versión de "Ángel para un final".

El cantante Kid Voodoo goza de un gran momento en la escena musical. Sus conciertos en el Movistar Arena han sido un éxito, y este año ha deleitado a sus seguidores con un reciente álbum, en el que ha contado con la participación de bandas reconocidas en Chile, como Los Bunkers.

Este miércoles, a pesar de su ajetreada agenda y en medio del lanzamiento de Satirología Vol. 3 Deluxe Edition, sorprendió al público con una aparición inesperada. Acompañado de sujetos vestidos con capas negras y el rostro cubierto con máscaras, se instaló en la estación de metro Los Leones, a la entrada de la Línea 6, junto a su baterista, un tecladista, un corista y un guitarrista de apoyo.

Bastaron solo unos minutos para que se congregara una multitud que comenzó a corear sus éxitos. El show arrancó con su versión de la canción de Silvio Rodríguez Ángel para un final, seguida de Recuérdame y La Verdad.

 

@bizarrolive Mañana sale el nuevo álbum de @Saatiro y nos sorprende cantando “Destello” desde el Metro de Santiago 🖤 #KiddVoodoo #BizarroLiveCL #BizarroLive #BizarroCL #SatirologiaDeluxe #MetroSantiago #EstacionLosLeones ♬ sonido original – Bizarro Live Entertainment

@sujeyorellana TE AMOOOOOO GRACIAS POR ESTO!🩶 @Saatiro #losleones #concierto#kiddvoodoo #deluxe ♬ sonido original – Sujey Orellana

@coraz0n.desandiaKidd Voodoo y su sorpresa en Metro de Santiago 🖤🥹♬ sonido original – paz henriquez

@satiroschilensis MAÑANA EL DELUXE🥹🫶🏻 #kiddvoodoo #satiros #chile #parati | @Saatiro ♬ sonido original – SÁTIROS CHILENSIS

@iamcrybaby__ Fue bello ajjaja #kiddvoodoo #metro #losleones #parati #fyp #mirandome #kidd #metrodesantiago ♬ sonido original – Danae

@bbysatira 🥹🥹🩷#kiddvoodoo ♬ sonido original – 🩶

@whoisginngeer 😌😌😌😌 #kiddvoodoo #kiddvoodoo #metrolosleones ♬ sonido original – 🍒🌷 Draga Mariela 🌷🍒

 

Tracklist de Satirología Vol. 3 Deluxe Edition

  • LTD
  • Ta’ Bellaka (feat. Ñengo Flow)
  • Sátiro100 (feat. Slayter)
  • Muñecota (feat. Yandel)
  • Ke Ke Ke Remix (feat. Kennat, Sinaka, Pablo Chill-E & Jory Boy)
  • Modales (feat. Dei V)
  • Me Marea (feat. JC Reyes)
  • Corolla (feat. Omar Montes)
  • Lo Que Quieres (feat. Ryan Castro)
  • Eyes On Me (feat. Alemán & Cachirula)
  • Minnie 2 (feat. Cris MJ)
  • Callao’ (feat. Tiago PZK)
  • El + Triste (feat. Saiko)
  • Mgta Tu Boca <3
  • Sol de Enero

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de SÁTIRO (@kiddvoodoo)

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de SÁTIRO (@kiddvoodoo)

DESTACAMOS

País Lautaro Carmona ratifica que el PC es "marxista-leninista" y afirma: "Nunca estuvimos desestabilizando el sistema democrático"

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Galilea adelanta que está por cerrar acuerdo para que Demócratas se sume a la candidatura de Matthei
"Debe haber algún tipo de sanción": Presidente de RN sobre descuelgues de Larraín y Kusanovic a la campaña de Matthei
¿Es posible independizarse hoy en Chile? La realidad de los trabajadores del país
Kid Voodoo sorprende con concierto en el Metro de Santiago: Una multitud coreó sus éxitos y promocionó su nuevo álbum
En el sur de China combaten peligroso virus denominado chikunguña: Es transmitido por mosquitos
¿De la Convención al Congreso? Revelan posible candidatura al Senado de Elisa Loncón