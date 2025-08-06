Kid Voodoo sorprende con concierto en el Metro de Santiago: Una multitud coreó sus éxitos y promocionó su nuevo álbum

El cantante Kid Voodoo irrumpió la rutina con un concierto fugaz que aglomeró a una multitud de personas, quienes corearon sus canciones, entre ellas su versión de "Ángel para un final".

El cantante Kid Voodoo goza de un gran momento en la escena musical. Sus conciertos en el Movistar Arena han sido un éxito, y este año ha deleitado a sus seguidores con un reciente álbum, en el que ha contado con la participación de bandas reconocidas en Chile, como Los Bunkers.

Este miércoles, a pesar de su ajetreada agenda y en medio del lanzamiento de Satirología Vol. 3 Deluxe Edition, sorprendió al público con una aparición inesperada. Acompañado de sujetos vestidos con capas negras y el rostro cubierto con máscaras, se instaló en la estación de metro Los Leones, a la entrada de la Línea 6, junto a su baterista, un tecladista, un corista y un guitarrista de apoyo.

Bastaron solo unos minutos para que se congregara una multitud que comenzó a corear sus éxitos. El show arrancó con su versión de la canción de Silvio Rodríguez Ángel para un final, seguida de Recuérdame y La Verdad.

Tracklist de Satirología Vol. 3 Deluxe Edition

LTD

Ta’ Bellaka (feat. Ñengo Flow)

Sátiro100 (feat. Slayter)

Muñecota (feat. Yandel)

Ke Ke Ke Remix (feat. Kennat, Sinaka, Pablo Chill-E & Jory Boy)

Modales (feat. Dei V)

Me Marea (feat. JC Reyes)

Corolla (feat. Omar Montes)

Lo Que Quieres (feat. Ryan Castro)

Eyes On Me (feat. Alemán & Cachirula)

Minnie 2 (feat. Cris MJ)

Callao’ (feat. Tiago PZK)

El + Triste (feat. Saiko)

Mgta Tu Boca <3

Sol de Enero

