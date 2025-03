“No le tengan miedo a los cambios”: Khea anuncia pausa en su carrera musical para seguir sus sueños en la gastronomía y anime

El mundo de la música ha sido testigo de otro inesperado anuncio. Ivo Alfredo Thomas Serue, más conocido como Khea, sorprendió a sus seguidores este sábado tras anunciar que tomará un descanso temporal de su carrera musical.

A través de sus redes sociales, el rapero de 24 años reveló sus planes para el futuro: “Este año no voy a sacar música ni voy a girar, la última gira va a ser en España“, expresó, generando sorpresa y curiosidad entre sus fanáticos.

Sin embargo, el joven músico explicó que su decisión está relacionada con el deseo de explorar dos nuevas áreas de interés personal: la gastronomía y el anime.

“Me metí de lleno en la cocina y a estudiar gastronomía. También estoy haciendo mi propio anime, que es uno de mis sueños más grandes”, compartió el intérprete de “Dónde Estás”.

El artista continuó animado a sus seguidores: “No le tengan miedo a los cambios lxs amo, espero que me entiendan. Nos vemos pronto”.

A pesar de la sorpresa que causó la noticia, muchos de sus seguidores expresaron su apoyo y entusiasmo por esta nueva etapa en la vida del rapero. Algunos fans destacaron su amor por la cocina y desearon el mejor de los éxitos en su incursión en estos nuevos proyectos.

La última gira de Khea antes de su retiro temporal comenzará en pocos días. El 27 de marzo, el rapero se presentará en Málaga, seguido de conciertos en Sevilla (28 de marzo), Barcelona (3 de abril), Bilbao (4 de abril) y Vigo (5 de abril).

La gira finalizará el 9 de abril en Madrid, seguido de presentaciones en Valencia (11 de abril) y Alicante (12 de abril).

Bueno gente este año no voy a sacar música y tampoco voy a girar, la última gira va a ser España. Me metí de lleno en la cocina y a estudiar gastronomía. También estoy haciendo mi propio anime que es uno de mis mas grandes sueños. No le tengan miedo a los cambios lxs amo, espero…

— KHEA (@kheayf) March 11, 2025