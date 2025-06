El show más caótico de Katy Perry: Fan saltó al escenario, la abrazó y bailó coreografía de Fortnite antes de ser retirado

La cantante estadounidense Katy Perry vivió un momento tenso este lunes 9 de junio durante un concierto en la ciudad de Sidney, Australia.

Ello, cuando un fanático subió inesperadamente al escenario y la abrazó mientras ella interpretaba su éxito Hot N Cold.

El incidente ocurrió durante el segundo concierto de la etapa australiana de su Lifetimes Tour, que comenzó el 4 de junio y que también llegará a Santiago de Chile en septiembre próximo.

En un video que circula en redes sociales, se observa cómo Perry, de 40 años, reacciona sorprendida y se aleja rápidamente mientras el hombre continúa saltando en el escenario, incluso realizando un baile inspirado en Fortnite.

Katy Perry reacts to fan storming the stage at her Sydney show:

“There’s never going to be another show like this so just enjoy it.” pic.twitter.com/37yKJPQZRs

— Pop Crave (@PopCrave) June 9, 2025