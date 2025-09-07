Habla el fan chileno de 14 años que subió al escenario con Katy Perry: “Fue la mejor sensación del mundo”

Entre gritos, linternas y emoción, Santiago logró que Katy Perry lo eligiera para subir al escenario. “Nunca lo voy a olvidar”, aseguró.

Durante el concierto de Katy Perry en la capital, el sábado 6 de septiembre, un fan de 14 años vivió un momento inolvidable: fue invitado al escenario para acompañar a la artista en una canción.

En entrevista con CNN Chile, el adolescente, llamado Santiago, se tomó el tiempo de hacer un cartel que decía “Here” (acá), decorado cuidadosamente y sostenido con fe desde su posición entre la multitud.

En tanto, mientras la artista interpretaba sus canciones, él sintió que lo notaba. “Me apuntó, me apuntó, no puede ser”, exclamó, con voz aún emocionada.

Santiago explicó que, esa misma mañana, había preparado un cartel que decía “Here” (Acá), remarcado. “Katy lo empezó a ver durante las canciones”, explicó.

Cuando Katy preguntó por un fan para cantar la canción Never Really Over, inicialmente seleccionó a otro joven. Sin embargo, la audiencia insistió en que se seleccionara a alguien más, pues el elegido era de nacionalidad brasileña.

Santiago, por su parte, mostró su cartel con linterna, logró captar su atención y subió al escenario.

“De la nada, todos empiezan a hacer ‘Dale, Santi, ya es tu momento’. Entonces, me subí y la abracé. Fue la mejor sensación del mundo”, relató.

Ya en el escenario, Katy le dijo al oído que “nunca dejara de creer en mis sueños, básicamente, porque si este se había cumplido, todos los demás se van a cumplir”.

Consultado sobre sus sueños, respondió: “Me gustaría actuar en películas así de superhéroes o de acción”.

A sus 14 años, en tanto, confiesa que ama a Katy Perry “desde los cuatro años, básicamente”. Y concluyó: “Nunca lo voy a olvidar.”