El argentino Trueno también fue incluido en el listado gracias a “The Manifesto”, su colaboración con Gorillaz y Proof. La canción mezcla inglés y español y fue elogiada por su estribillo enérgico y por una letra que transmite un mensaje de optimismo frente al futuro.

Entre los demás artistas que aparecen en la selección figuran Bruno Mars con “I Just Might”, Lana Del Rey con “White Feather Hawk Tail Deer Hunter” y Halsey con “Afraid of the Dark”, entre otros.

En los primeros puestos del ranking aparecen Ella Langley, en el tercer lugar, con “Choosing Texas”, una canción de estilo country destacada por su tono melancólico y sus guitarras; Bruce Springsteen, en el segundo puesto, con “Streets of Minneapolis”; y Charli XCX, que encabeza la lista con “SS26”. Este último tema hace referencia a las colecciones de primavera-verano de 2026 y formará parte de “Music, Fashion, Film”, el próximo álbum de estudio de la artista británica, cuyo lanzamiento está previsto para el 24 de julio.

 

 