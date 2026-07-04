(CNN Español) — Han transcurrido siete meses de 2026 y Rolling Stone publicó su lista de mitad de año con las mejores canciones lanzadas hasta el momento. Varios artistas latinos lograron hacerse un lugar en el ranking.

Karol G fue reconocida gracias a “Después de ti”, tema que lanzó a finales de abril junto a Greg Gonzalez, líder de la banda Cigarettes After Sex. La balada fue presentada por la colombiana durante el festival Coachella, donde hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el evento.

Young Miko también consiguió un espacio en la lista con “BIAF”, una canción que combina inglés y español y que la publicación describe como impulsada por un “ritmo sensual”. El tema acumula más de 23 millones de reproducciones en Spotify.

Por su parte, “Tonto”, la colaboración de los colombianos J Balvin y Ryan Castro junto al productor francés DJ Snake, figura entre las mejores canciones de la primera mitad de 2026. El sencillo forma parte de “Omerta”, el álbum colaborativo de J Balvin y DJ Snake lanzado a comienzos de mayo. Rolling Stone destacó la incorporación de sonidos y ritmos colombianos, así como referencias al clásico “Jump” de Kriss Kross.