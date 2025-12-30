Kapo confirma concierto en Chile: Fecha, precios y detalles de su debut en el Movistar Arena 2026

El concierto se enmarca dentro de su exitosa gira internacional “Por si alguien nos escucha Tour”, un espectáculo con el que ha recorrido el continente fusionando ritmos tropicales y melodías pegajosas con una puesta en escena de alto nivel.

Tras dejar una destacada participación en el reciente Vibra Fest 2025, el cantante colombiano Kapo ha confirmado su regreso a Santiago. Esta vez, el referente del afrobeat latino protagonizará su show más ambicioso hasta la fecha: su primer Movistar Arena, agendado para el próximo 2 de abril de 2026.

“Amor a primera vista”

Para su debut en solitario en el recinto del Parque O’Higgins, el colombiano promete un repertorio cargado de los hits. Entre ellos destacan himnos como “UWAIE”, “Imagínate” y el éxito mundial “Ohnana”, canciones que lo posicionan hoy como la cara más fresca y potente del género.

La relación entre Kapo y el público chileno se ha fortalecido rápidamente. El artista no ha dudado en expresar su gratitud tras la ovación recibida en su última visita.

“Chile, lo de nosotros fue amor a primera vista. Desde el Vibra Fest me quedé con eso de querer darles más. Ustedes no solo cantan mis canciones, las sienten; por eso los respeto y amo. El 2 de abril les devuelvo todo ese cariño con el show más increíble de mi vida. ¡Prepárense, que vamos a elevar el espíritu! ¡Bendiciones!”, declaró el artista a través de un comunicado oficial.

Venta de entradas: Coordenadas

Para los fanáticos que deseen asegurar su lugar en este hito del género urbano, la venta de entradas comienza hoy mismo.

Fecha de inicio: Martes 30 de diciembre.

Hora: 12:00 horas (mediodía).

Plataforma oficial: Las entradas están disponibles exclusivamente a través del sistema PuntoTicket.

Este nuevo encuentro promete reforzar la conexión única entre el colombiano y Chile, consolidando al país como una plaza fundamental para el desarrollo del género urbano en Latinoamérica.