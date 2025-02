Kanye West vende poleras con esvásticas por 20 dólares

Durante los últimos días, West ha lanzado un discurso de odio virulento, antisemita, homofóbico y misógino a través de su cuenta en X a sus más de 32 millones de seguidores.

(CNN) – Actualmente Kanye West está vendiendo camisetas con esvásticas en su sitio web, cerrando una semana salvaje y llena de odio para el rapero resaltada por publicaciones en su cuenta X.

El sitio web recibió nueva promoción el domingo cuando West, que cambió su nombre a Ye, compró un anuncio de televisión local durante el Super Bowl, que aparentemente lo mostraba sentado en el consultorio del dentista mientras grababa un anuncio de 30 segundos en un iPhone para llevar a la gente a su sitio web Yeezy.

Aunque se emitió durante el Super Bowl, no fue un anuncio nacional en Fox y solo lo vieron los espectadores de unos pocos mercados, según el Hollywood Reporter. Fox, que no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN, no tiene control sobre todos los anuncios que se emiten en sus filiales.

Shopify, la plataforma en línea que maneja los pedidos de las camisetas de US$20, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Durante los últimos días, West ha lanzado un discurso de odio virulento, antisemita, homofóbico y misógino a través de su cuenta en X a sus más de 32 millones de seguidores. Celebridades, grupos judíos, organizaciones contra el odio y otras cuentas de X le han pedido a la plataforma de Elon Musk que tome medidas.

Algunas de las publicaciones de West en X tenían limitaciones de visibilidad, incluidas aquellas con declaraciones homofóbicas y otra que abogaba por la violencia contra los judíos. Una nota adjunta en algunas publicaciones decía: “Esta publicación puede violar las reglas de X contra la conducta de odio”, y agregaba que la publicación “no puede responderse, compartirse ni marcarse como me gusta”.

La Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) criticó duramente a West el lunes.

“La esvástica es el símbolo adoptado por Hitler como el principal emblema de los nazis. Impulsó a sus seguidores en el siglo XX y sigue amenazando e infundiendo miedo en quienes son blanco del antisemitismo y la supremacía blanca”, afirmó la ADL en un comunicado publicado en X. “No hay excusa para este tipo de comportamiento”.

El domingo por la noche, West pareció desactivar su propia cuenta. “Voy a cerrar sesión en Twitter. Agradezco a Elon por permitirme desahogarme. Ha sido muy catártico usar el mundo como una caja de resonancia”, publicó.

En respuesta a un usuario que se quejaba de que West publicaba “pornografía literal”, Musk escribió: “Dado lo que ha publicado, su cuenta ahora está clasificada como NSFW. No deberías ver eso más”. (NSFW significa “no apto para verse en el trabajo”).

West ya había sido suspendido en 2022 de lo que entonces era Twitter, por lo que Musk dijo en ese momento que era “incitación a la violencia”. Su suspensión fue restablecida en julio de 2023.

La semana pasada, West compartió en un podcast que anteriormente le habían diagnosticado erróneamente trastorno bipolar, pero que en realidad tiene autismo. West dijo que el diagnóstico lo ayudó a entenderse mejor a sí mismo.

Los polémicos comentarios previos de West han puesto fin a varias relaciones comerciales, incluidas las de Gap y Adidas. En 2022, varias personas que alguna vez fueron cercanas al artista le dijeron a CNN que durante mucho tiempo estuvo fascinado por Hitler y que una vez quiso nombrar un álbum en honor al exlíder nazi.