Kamila González, autora de “El convento”: “No es solo una historia de terror, es una historia de superación”

Su relato sobre hechos paranormales que experimentó en un convento en el sur de Chile traspasaron la pantalla en donde se hicieron virales y quedaron plasmados en este libro, donde promete aún más detalles.

Cuando Kamila González decidió hacer un storytime en su cuenta de TikTok sobre eventos paranormales que vivió de joven supo que podían surgir críticas. Los cuestionamientos, claro, apuntaban a la veracidad de lo que relataba: presenciar un exorcismo mientras estaba en un convento en el sur del país.

Ese viral sería tomado por Planeta y hoy está narrado en forma de libro en El convento, texto en donde la autora detalla cosas no relatadas previamente y, por sobre todo, hace explícito de que el trasfondo no es el fenómeno que cuenta, sino la sobreviviencia.

“Desde que subí el primer video aclaré mucho que esta era mi experiencia, pero que dejaba en libertad y me daba lo mismo que personas no me creyeran. Para mí no es tema que hay personas que no me crean. Lo que sí me da rabia es que me digan mentirosa, que es por plata”, cuenta a CNN Chile.

Convirtiéndose en viral en TikTok

Para Kamila esta, su historia, no era una que estuviera latente en el día a día. No fue hasta una conversación con amigos en donde compartió esta experiencia que se dio cuenta de que ahí había algo.

Así decidió subir el primer video en el que inicia el relato sobre su paso por un convento de claustro en 2011.

Los videos que fue subiendo con el paso de los días solo aumentaban la atención sobre esta historia, alcanzando millones de visualizaciones.

Más que un viral

Pero en algún punto la historia superó las expectativas de Kamila y nació la opción de traspasar lo que relataba a un libro, siendo también una oportunidad para contar aquellas cosas que había dejado fuera en sus videos. Cosas incluso más dramáticas.

Por lo mismo, afirma que fue intenso haber repasado aquellos documentos que sirvieron de boceto para El Convento: “De hecho mi mamá tuvo que dormir conmigo varias noches”, dice. “Era como volver a sentir mi yo aterrada de ese momento”.

“Pasé por días con miedo que pudiera pasar algo. Pero una vez que salió el libro sentí como una liberación”, agrega.

Y es precisamente una parte relevante en el repasar su historia, pues tal y como lo plantea la tapa, este libro narra “como fui y volví del infierno”.

“Fue súper fuerte. Durante el exorcismo tuve muchas visiones que en el libro relato bien, porque en el storytime no hablé mucho de ellas específicamente, pero en el libro relato con detalles”, explica.

La vida después del Convento

Si bien sería esperable que un fenómeno como el que relata Kamila tranforme distintos ámbitos de la vida, incluyendo la manera en que uno se relaciona con la espiritualidad, en su caso fue algo que la acercó aún más con la fe que profesa.

“Estuve en otro convento por lo que tuve el contraste de otra experiencia. Vivir la experiencia de exorcismo fue como catequisis gigante… Salí mucho más creyente de lo que era”, comenta.

En ese sentido, sin hacer spoilers, dice que “hay que ser super concientes que la Iglesia está formada por personas y obviamente hay personas que actúan mal. Seguramente hay personas que tengan malas experiencias con la religión. Pero yo supe separar qué hace un sacerdote en específico o una monja”.

“Mi historia, a pesar que sea un ibro que tiene mucho terror, también es un libro que cuenta mi experiencia en el convento. No es solo una historia de terror, es una historia de superación”.

Ficha técnica

Nombre: El convento.

Autora: Kamila González.

Año: 2026.

Páginas: 256.

Editorial: Planeta.