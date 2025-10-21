Kali Uchis suma a Chile en su gira latinoamericana 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

La artista incluirá al país en su recorrido por Sudamérica, que también contempla fechas en Argentina, Perú, Colombia, Brasil y México.

La artista Kali Uchis confirmó su regreso a Chile con un concierto programado para el jueves 12 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, como parte de la etapa latinoamericana de su gira The Sincerely, Tour.

La presentación forma parte del recorrido que llevará a la cantante por Brasil, Argentina, Perú, Colombia y México, luego de completar 29 fechas con entradas agotadas en Estados Unidos y Canadá.

El tour promociona su quinto álbum de estudio, Sincerely: P.S., editado en 2025 y compuesto por 19 canciones producidas por la propia Uchis.

El disco amplía su anterior trabajo Sincerely, e incluye nuevas colaboraciones, como Cry About It, junto a Ravyn Lenae.

Detalles del concierto

Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026

Lugar: Movistar Arena, Santiago

Preventa: Lunes 27 de octubre, 11:00 hrs (Entel y Santander con 20% de descuento)

Venta general: Miércoles 29 de octubre, 11:01 hrs

Plataforma: PuntoTicket