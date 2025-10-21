Cultura conciertos

Kali Uchis suma a Chile en su gira latinoamericana 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Por CNN Chile

21.10.2025 / 09:39

{alt}

La artista incluirá al país en su recorrido por Sudamérica, que también contempla fechas en Argentina, Perú, Colombia, Brasil y México.

La artista Kali Uchis confirmó su regreso a Chile con un concierto programado para el jueves 12 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, como parte de la etapa latinoamericana de su gira The Sincerely, Tour.

La presentación forma parte del recorrido que llevará a la cantante por Brasil, Argentina, Perú, Colombia y México, luego de completar 29 fechas con entradas agotadas en Estados Unidos y Canadá.

El tour promociona su quinto álbum de estudio, Sincerely: P.S., editado en 2025 y compuesto por 19 canciones producidas por la propia Uchis.

El disco amplía su anterior trabajo Sincerely, e incluye nuevas colaboraciones, como Cry About It, junto a Ravyn Lenae.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @kaliuchis

Detalles del concierto

Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026
Lugar: Movistar Arena, Santiago
Preventa: Lunes 27 de octubre, 11:00 hrs (Entel y Santander con 20% de descuento)
Venta general: Miércoles 29 de octubre, 11:01 hrs
Plataforma: PuntoTicket

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

Cultura La familia Kennedy tendrá su propia serie en Netflix y será protagonizada por Michael Fassbender
Donald Trump advierte a Hamás que hay países dispuestos a entrar en Gaza si viola el plan de paz: "Si yo lo solicito..."
CNN Chile es reconocido por segundo año consecutivo con el premio Empresas Humanas por su responsabilidad corporativa
Lautaro Carmona no descarta apoyo del PC a acusación constitucional contra Diego Pardow: "Debe ser vista en su mérito"
Conductor que chocó furgón escolar y provocó muerte de niño en Recoleta dio positivo por cocaína
Sismo se registra en la Región de Los Lagos: ¿Cuál fue su magnitud?