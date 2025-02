“No me he dado tiempo para sanar”: Justin Baldoni rompe el silencio en medio de su disputa legal con Blake lLively

La revelación llega en medio de la debacle legal tras la película "It Ends With Us". En diciembre de 2024, Blake Lively demandó a Baldoni por acoso sexual, acusándolo de llevar a cabo una campaña de desprestigio público con el fin de "destruir" su reputación. En respuesta a esta demanda, Baldoni presentó una contrademanda contra Lively por difamación.

Justin Baldoni admitió públicamente que no está atravesando su mejor momento emocional tras haber vivido un “año intenso”.

Aunque no abordó directamente su enfrentamiento legal con Blake Lively, la estrella reveló en un reciente episodio del Gent’s Talk Podcast que el 2024 fue un periodo especialmente complejo para él, detallando la presión que ha sentido durante los últimos meses.

“Esta mañana, envié un mensaje de texto a mi mejor amigo Jamey (CEO de Wayfarer Studios) y al presidente de mi compañía, Tera, y les dije que no estaba atravesando un buen momento”, explicó el director y protagonista de la película It Ends With Us.

“Les dije que estaba agotado, que no me he dado tiempo para recuperarme o un descanso para sanar”, agregó.

Baldoni explicó que su agotamiento emocional provenía de un año lleno de “mucho éxito material” pero también de “mucho estrés emocional”, lo que resultó “muy duro” tanto para él como para su familia.

A pesar de la satisfacción que siente por su trabajo y su empresa, el actor señaló que, a veces, se deja arrastrar por el “yo” y el éxito, olvidando la importancia de cuidar su salud mental.

“A veces puedo perderme de la misma manera que todo el mundo se pierde”, admitió.

También reconoció episodios recientes de ansiedad, manifestados en despertarse repentinamente con el “corazón acelerado”, le han servido como recordatorio de que necesita priorizar su salud mental.

La debacle legal tras It Ends With Us

Justin Baldoni está involucrado en una serie de demandas legales en medio de su disputa con Blake Lively.

En diciembre de 2024, Lively demandó a Baldoni por acoso sexual, acusándolo de llevar a cabo una campaña de desprestigio público con el fin de “destruir” su reputación.

En respuesta a esta demanda, Baldoni presentó una contrademanda contra Lively por difamación, así como por otros cargos relacionados con las acusaciones.

El actor también presentó una demanda por difamación contra The New York Times después de que el medio publicara un artículo titulado We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine, en el que se mencionaban las acusaciones contra él.

Posterior a ello, Baldoni demandó a Lively, a su esposo, Ryan Reynolds (Deadpool, Deadpool & Wolverine), y a su publicista, Leslie Sloane, entre otros, por extorsión civil y difamación.