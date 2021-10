Todos los presagios se cumplieron y, este martes, Netflix anunció que El juego del Calamar se convirtió oficialmente en la serie más vista de toda su historia.

El drama coreano ha sido visualizado por 111 millones de usuarios desde que debutó el pasado 17 de septiembre, superando el récord de Bridgerton, serie vista por 82 millones de suscriptores durante los primeros 28 días tras su debut.

El juego del Calamar actualmente ocupa el primer lugar en las listas de los 10 mejores de Netflix en 94 países alrededor del mundo. Además, es la primera serie coreana de la plataforma en alcanzar el número uno en Estados Unidos.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn

— Netflix (@netflix) October 12, 2021