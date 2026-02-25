Cultura Viña 2026

Juanes conquista la Quinta Vergara bajando a la platea: Versión acústica de “Para Tu Amor” enamora al Monstruo

Por CNN Chile

25.02.2026 / 22:50

{alt}

El colombiano ofreció un cuarto concierto memorable en el Festival de Viña del Mar, repasando clásicos del rock-pop latino. Uno de los momentos más comentados fue cuando se internó entre el público para interpretar de manera íntima uno de sus temas más románticos.

La cuarta jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo en Juanes a uno de sus grandes protagonistas.

El cantante colombiano, en su cuarta presentación en la Quinta Vergara, mantuvo hipnotizado al “Monstruo” con un repertorio de clásicos inmortales del rock-pop latino, demostrando por qué es una de las estrellas más grandes que ha visto el continente.

El momento íntimo de la noche

Pero el instante que más sorprendió en redes sociales ocurrió cuando Juanes decidió bajar del escenario y internarse en la platea para rendir una versión acústica de “Para Tu Amor”. Rodeado de asistentes, el intérprete desplegó su faceta más romántica, arrancando suspiros y aplausos del público que lo rodeaba.

El gesto, que acerca aún más al artista con sus seguidores, se sumó a la energía del show que incluyó previamente un emotivo dúo con Mon Laferte en “Fotografía”. La noche quedó grabada como una de las más memorables del certamen.

DESTACAMOS

Mundo EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

En directo desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump se dirige a la nación norteamericana para entregar los detalles de lo que ha sido su administración el último año, donde se espera aborde la situación económica del país, las tensiones por los aranceles y la guerra comercial con China.

LO ÚLTIMO

Cultura "Loca, loca, loca": Juanes sorprende interpolando famosa canción de Chico Trujillo mientras cantaba "La camisa negra"
Juanes conquista la Quinta Vergara bajando a la platea: Versión acústica de "Para Tu Amor" enamora al Monstruo
Juanes emociona en Viña 2026 con dúo de "Fotografía" junto a Mon Laferte: "Chile te ama"
"El cable en sí no es el problema...": Luis Schmidt, exembajador en China, abordó la polémica sobre el cable submarino
Cuarta jornada de Viña 2026: Los memes que han causado furor en redes sociales
Skar Labra y Matteo Bocelli son los nuevos Reyes de Viña 2026: Ganaron por votación popular y de prensa