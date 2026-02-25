Juanes conquista la Quinta Vergara bajando a la platea: Versión acústica de “Para Tu Amor” enamora al Monstruo

El colombiano ofreció un cuarto concierto memorable en el Festival de Viña del Mar, repasando clásicos del rock-pop latino. Uno de los momentos más comentados fue cuando se internó entre el público para interpretar de manera íntima uno de sus temas más románticos.

La cuarta jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo en Juanes a uno de sus grandes protagonistas.

El cantante colombiano, en su cuarta presentación en la Quinta Vergara, mantuvo hipnotizado al “Monstruo” con un repertorio de clásicos inmortales del rock-pop latino, demostrando por qué es una de las estrellas más grandes que ha visto el continente.

El momento íntimo de la noche

Pero el instante que más sorprendió en redes sociales ocurrió cuando Juanes decidió bajar del escenario y internarse en la platea para rendir una versión acústica de “Para Tu Amor”. Rodeado de asistentes, el intérprete desplegó su faceta más romántica, arrancando suspiros y aplausos del público que lo rodeaba.

El gesto, que acerca aún más al artista con sus seguidores, se sumó a la energía del show que incluyó previamente un emotivo dúo con Mon Laferte en “Fotografía”. La noche quedó grabada como una de las más memorables del certamen.