“¡Que se jodan por votarlos!”: Joaquín Sabina arremete sin filtros contra los electores de Javier Milei y Donald Trump

En medio de su gira de despedida por América, el cantante español criticó duramente a las autoridades políticas de Argentina, Estados Unidos y Rusia. También se refirió a Elon Musk como un "despideobreros".

El cantante español Joaquín Sabina considera que la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos o Javier Milei en Argentina “es horroroso” y no dudó en mandarle un mensaje a quienes los apoyaron electoralmente: “Pues, ¿sabes qué? ¡Que se jodan por votarlos!“.

El artista español hace estas declaraciones en medio de su gira de despedida de los escenarios en una entrevista en la revista Esquire, realizada a su paso a Nueva York, pero cuya publicación coincide con sus conciertos en Buenos Aires entre el 16 de marzo y el 18 de abril.

“Lo de Trump es horroroso, igual que lo de Milei. Y acabo de leerme también la autobiografía de Navalny y me parece un espanto lo de Putin también y lo de Elon Musk, que es un despideobreros como una casa. Será el tipo más rico del mundo, pero lo único que ha leído en su vida son libros de ciencia ficción y videojuegos”, declara.

Sabina, que afirma que su única patria “no es un sitio geográfico”, sino su lengua, niega en la entrevista haberse “aburguesado”.

“Tengo una buena casa, otra en Cádiz -España- para pasar los meses de agosto y he ganado dinero”, comenta, antes de reconocer que nunca pagaría los 1.600 euros que se pidieron por algunas entradas de su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York.

“Es que no tiene sentido, es ciencia ficción. Así que no quiero pasar ni un minuto pensándolo. Aparte de que me han estado explicando que es una agencia oficial o no sé qué… y yo no me llevo ni un duro, ¡qué también jode, eh!”, asegura respecto a esta polémica.

Sabina confirma, asimismo, que entre sus planes posteriores a su despedida está la publicación de cien nuevos sonetos y un disco de estudio del que ya tiene “cinco o seis canciones”, aunque más dudas ofrece sobre la posible redacción de sus memorias.

Por último, confiesa una aspiración que tiene más allá de pasar su retiro en casa, pintando y entre libros: “Si alguna vez llego a un arreglo con el Teatro Apolo -de Madrid-, podría usar mi casa de camerino, porque está a veinte metros de mi portal, para cantar una vez al mes y llevar a gente”.

La gira incluye en América conciertos en países como México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Puerto Rico, Chile, Uruguay y Argentina.