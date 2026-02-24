Cultura Viña 2026

Jesse & Joy emplean “lenguaje inclusivo” en Viña 2026: “Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides”

Por CNN Chile

24.02.2026 / 22:28

{alt}

En su tercera presentación en la Quinta Vergara, la cantante del dúo mexicano utilizó lenguaje inclusivo para recibir al público y dedicó emotivas palabras a Chile, destacando el respeto que sienten por el "Monstruo".

La tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento que marcará precedente. Joy Huerta, integrante de Jesse & Joy, pronunció un emotivo discurso tras abrir el show cantando “Si te vas” desde la platea.

Con visible emoción y “elefantes en la panza”, la artista se dirigió al público con palabras que rápidamente se viralizaron: “Son bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos, como son”, marcando un hito en el uso del lenguaje inclusivo sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Un mensaje de respeto e inclusión

Joy confesó que, pese a ser su tercera vez en el certamen (tras 2014 y 2018), “nos tiemblan las rodillas” por el respeto que sienten hacia el público chileno. “Esta es una enorme familia en la que todos somos iguales, aunque todos somos diferentes”, agregó, recibiendo aplausos del “Monstruo”.

La cantante también destacó que Chile es su “tesoro” y que la banda está dispuesta a “enamorar desde las primeras personas hasta las últimas”.

El discurso, que abordó diversidad y respeto, llegó justo antes de la intepretación de “Eres mi tesoro”.

DESTACAMOS

Mundo EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

En directo desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump se dirige a la nación norteamericana para entregar los detalles de lo que ha sido su administración el último año, donde se espera aborde la situación económica del país, las tensiones por los aranceles y la guerra comercial con China.

LO ÚLTIMO

Cultura Jesse & Joy rinden emotivo homenaje a la música mexicana en Viña 2026 con un popurrí de clásicos junto a banda de mariachis chilena
Juez rechazó apartar a fiscales del caso contra Tyler James Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk
¿Qué son los lightsticks? La tendencia que trajo NMIXX a Viña 2026 y llama la atención en redes sociales
“Chile creyó que podría tener lo mejor de los dos mundos": Juan Pablo Toro por tensión entre China y EE.UU.
Jesse & Joy emplean "lenguaje inclusivo" en Viña 2026: "Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides"
Joy de Jesse & Joy hace historia en Viña 2026: Abre su show cantando "Si te vas" desde la platea de la Quinta Vergara