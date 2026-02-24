Jesse & Joy emplean “lenguaje inclusivo” en Viña 2026: “Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides”

En su tercera presentación en la Quinta Vergara, la cantante del dúo mexicano utilizó lenguaje inclusivo para recibir al público y dedicó emotivas palabras a Chile, destacando el respeto que sienten por el "Monstruo".

La tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento que marcará precedente. Joy Huerta, integrante de Jesse & Joy, pronunció un emotivo discurso tras abrir el show cantando “Si te vas” desde la platea.

Con visible emoción y “elefantes en la panza”, la artista se dirigió al público con palabras que rápidamente se viralizaron: “Son bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos, como son”, marcando un hito en el uso del lenguaje inclusivo sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Un mensaje de respeto e inclusión

Joy confesó que, pese a ser su tercera vez en el certamen (tras 2014 y 2018), “nos tiemblan las rodillas” por el respeto que sienten hacia el público chileno. “Esta es una enorme familia en la que todos somos iguales, aunque todos somos diferentes”, agregó, recibiendo aplausos del “Monstruo”.

La cantante también destacó que Chile es su “tesoro” y que la banda está dispuesta a “enamorar desde las primeras personas hasta las últimas”.

El discurso, que abordó diversidad y respeto, llegó justo antes de la intepretación de “Eres mi tesoro”.